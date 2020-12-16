Компания En+ опровергла сохранение влияния Дерипаски на РУСАЛ

https://static.news.ru/photo/0a81dd26-4084-11eb-956c-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фирма En+ выпустила заявление, в котором утверждается, что российский предприниматель Олег Дерипаска не может влиять на деятельность компании РУСАЛ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство США получило от европейских чиновников данные о том, что Дерипаска сохранил значительное влияние на руководство En+ и РУСАЛ и использовал его, чтобы оказать давление на правительства западных стран. Предприниматель таким образом якобы пытался не допустить увеличения поставок на внешние рынки алюминия из Китая.

В пресс-релизе En+, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи, сообщается , что утверждения, содержащиеся в материале информагентства, не имеют под собой никаких оснований. В компании заявили, что ситуация находится под контролем корпоративных юристов.

Дерипаска попал в список близких к президенту РФ Владимиру Путину людей, которые могли совершать сомнительные транзакции в банках США. Документ подготовил международный расследовательский проект журналистов Cassandra, авторы списка утверждают, что в их распоряжении оказались бумаги Министерства финансов Соединённых Штатов, передавал NEWS.ru. В документе также фигурируют Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев и бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе.