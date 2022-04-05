Компания Danone опровергла информацию об уходе из России

Danone не собирается останавливать деятельность в России и не планирует уходить с рынка, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что французская фирма Danone рассматривает подобную возможность.

Позиция компании Danone в отношении её деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. Наши главные приоритеты сейчас — безопасность наших сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. Такого рода сообщения могут заслуживать уважения и доверия только в случаях, когда источником является сама компания. Danone не делала таких заявлений, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее компания опубликовала на своём официальном сайте информацию, в которой говорились, что Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, однако производство молочных продуктов и детского питания будет продолжено.

С начала крупнейшего санкционного давления Запада на Россию приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.