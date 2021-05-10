Компания Apple подала в суд на ФАС России

Компания Apple предъявила иск Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России с целью оспорить штраф в размере $12 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.
Иск Apple принят судом 7 мая. Собеседование со сторонами и предварительное заседание
Многомиллионный штраф на компанию был наложен ФАС в конце апреля за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Основанием для этого послужило заявление «Лаборатории Касперского».
Ведомство провело расследование, в ходе которого было установлено, что Apple совершила ряд действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ её собственным продуктам и ухудшению условий распространения продуктов конкурентов. В частности, приложений родительского контроля.
Помимо наложения штрафа, ФАС обязала компанию устранить выявленные нарушения, удалив из своей документации положения, которые дают ей право отклонять приложения сторонних разработчиков при модерации в App Store. Кроме того, Apple должна обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения без потери важного функционала.
Ранее сообщалось, что европейские власти хотят оштрафовать Apple на $27 млрд за нарушения антимонопольного законодательства. Размер взыскания составит десятую часть годового дохода компании.