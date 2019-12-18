Горно-металлургический холдинг Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова направил РЖД письмо с жалобой на то, что компании не согласовывают заявки о перевозке угля через Украину в Венгрию и Словакию.
Согласно письму, подписанному директором по логистике Evraz Кириллом Пикаловым, РЖД рекомендовали грузоотправителям из России для поставок в Европу через Украину находить экспедиторов в предлагаемом списке, данная рекомендация была выполнена.
По словам трёх близких к украинским экспедиторам источников и гендиректора Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктора Берестенко, Evraz отказали в согласовании заявки в связи с тем, что с 1 декабря по распоряжению российского правительства единственным экспедитором при транзите угля через Украину стал «Белказтранс Украина», который ещё не заключил договор с Украинской железной дорогой,
Ранее NEWS.ru писал, что зарегистрированная в Эстонии компания NT Marine, близкая к белорусскому олигарху Николаю Воробью, получила квоту на поставку на Украину более 600 тысяч тонн российского угля.
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