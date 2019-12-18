https://static.news.ru/photo/74c29110-2192-11ea-bc87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Bein/ZB/Global Look Press

Горно-металлургический холдинг Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова направил РЖД письмо с жалобой на то, что компании не согласовывают заявки о перевозке угля через Украину в Венгрию и Словакию.

Согласно письму, подписанному директором по логистике Evraz Кириллом Пикаловым, РЖД рекомендовали грузоотправителям из России для поставок в Европу через Украину находить экспедиторов в предлагаемом списке, данная рекомендация была выполнена.

По словам трёх близких к украинским экспедиторам источников и гендиректора Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктора Берестенко, Evraz отказали в согласовании заявки в связи с тем, что с 1 декабря по распоряжению российского правительства единственным экспедитором при транзите угля через Украину стал «Белказтранс Украина», который ещё не заключил договор с Украинской железной дорогой, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что зарегистрированная в Эстонии компания NT Marine, близкая к белорусскому олигарху Николаю Воробью, получила квоту на поставку на Украину более 600 тысяч тонн российского угля.