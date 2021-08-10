Компании скорректировали объёмы производства бензина ради экспорта

Ряд компаний скорректировал объёмы производства бензина и долю продаж на рынке в сторону увеличения после решения правительства не вводить запрет на экспорт топлива. Для снижения цен на бензин обсуждалось соглашение с нефтяниками, повышение нормативов продаж топлива через биржу, пишут «Известия».

Эти меры должны способствовать снижению цен на бензин, так как биржевые цены на топливо этим летом несколько раз обновили исторические рекорды. В годовом выражении розничные цены на бензин выросли на 5,84%, в то время как инфляция оставила 6,46%.

Сложная ситуация с бензином сложилась из-за повышенного спроса на топливо на фоне роста внутреннего туризма. При этом несколько нефтеперерабатывающих заводов встали на ремонт. Минэнерго после такого скачка цен предложило запретить экспорт бензина из страны на три месяца. Эмбарго предлагалось запустить в ускоренном порядке.

Компания «Роснефть» скорректировала сроки ремонтов своих НПЗ, а также увеличила объём производства топлива и долю продаж на рынке, чтобы не допустить дефицита.

Часть заводов компании была отправлена на плановый ремонт ещё весной, они должны были войти в строй в июне, но, вероятно, из-за подрядчиков сроки были передвинуты. Компании «Сургутнефтегаз» и ЛУКОЙЛ тоже заявили о наращивании объёмов предложения бензина и дизтоплива на бирже.

Ранее решение о запрете экспорта бензина, которое в настоящий момент активно обсуждается в правительстве, не было одобрено на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. Жёстких мер по стабилизации цен не ожидается.