Компании предупредили об увеличении тарифов на перевозку грузов в Россию

На фоне санкционных ограничений в России могут увеличиться тарифы на перевозку грузов, что в итоге скажется на стоимости импортных товаров, заявил председатель правления Объединенной ассоциации перевозчиков Богдан Антоненко. В частности, стоимость тарифов повысится из-за ухода с российского рынка ряда логистических и грузовых иностранных компаний, изменения политики работы европейских портов и судоходных компаний, а также ограничений на полёты за рубеж, пишет РБК.

Мы ожидаем переориентирования логистических маршрутов и цепочек поставок, а также удорожания стоимости импортных товаров для конечного потребителя за счёт привлечения дополнительных посредников, — сказал Антоненко.

Ранее крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk временно прекратил приём заявок иностранных компаний на перевозки медицинских и гуманитарных грузов, а также продовольствия в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск. Также приостановили бронирование судов в направлении России морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming.

Кроме этого, из-за приостановки работы аэропортов на юге РФ грузопотоки были переориентированы на автодороги. Все это также сказалось на сроках доставки.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная операция России по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что США объявили России экономическую войну. По его мнению, ограничения в отношении Москвы не связаны со специальной военной операцией на Украине. Соединённые Штаты нашли бы другие поводы воплотить в жизнь свои санкционные планы.