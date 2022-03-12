18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Компании предупредили об увеличении тарифов на перевозку грузов в Россию

В Ассоциации перевозчиков предупредили об увеличении тарифов на перевозку грузов в Россию
12:51, 13 марта 2022
Компании предупредили об увеличении тарифов на перевозку грузов в Россию Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На фоне санкционных ограничений в России могут увеличиться тарифы на перевозку грузов, что в итоге скажется на стоимости импортных товаров, заявил председатель правления Объединенной ассоциации перевозчиков Богдан Антоненко. В частности, стоимость тарифов повысится из-за ухода с российского рынка ряда логистических и грузовых иностранных компаний, изменения политики работы европейских портов и судоходных компаний, а также ограничений на полёты за рубеж, пишет РБК.

Мы ожидаем переориентирования логистических маршрутов и цепочек поставок, а также удорожания стоимости импортных товаров для конечного потребителя за счёт привлечения дополнительных посредников, — сказал Антоненко.

Ранее крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk временно прекратил приём заявок иностранных компаний на перевозки медицинских и гуманитарных грузов, а также продовольствия в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск. Также приостановили бронирование судов в направлении России морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming.

Кроме этого, из-за приостановки работы аэропортов на юге РФ грузопотоки были переориентированы на автодороги. Все это также сказалось на сроках доставки.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная операция России по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что США объявили России экономическую войну. По его мнению, ограничения в отношении Москвы не связаны со специальной военной операцией на Украине. Соединённые Штаты нашли бы другие поводы воплотить в жизнь свои санкционные планы.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео