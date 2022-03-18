Компании получат субсидии за трудоустройство молодёжи

Российские компании, которые в течение 2022 года будут брать на работу соискателей в возрасте до 30 лет, получат от государства поддержку в рамках программы субсидирования найма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Речь в документе идёт о трудоустройстве отдельных категорий граждан. В их число входят выпускники вузов и колледжей, не имеющие опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных, — говорится в сообщении кабмина.

Выплата субсидии будет осуществляться в три этапа. Первый платёж работодатель получит через месяц после приёма на работу соискателя, второй — через три месяца, третий — через полгода.

Для получения поддержки от государства компании нужно найти работника на имеющуюся вакансию через центр занятости. После его трудоустройства — направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о мерах поддержки отечественного рынка труда в условиях санкций. В частности, компаниям будут предоставляться субсидии на переобучение работников, они смогут направлять на временные работы сотрудников неполного дня на оплату в размере МРОТ. Зарегистрированные в качестве безработных граждане будут получать наряду с пособием выплату в размере МРОТ за участие в общественных работах.