Компании не поделили лес под Геленджиком

Краснодарский край отменил результаты торгов по продаже прав аренды почти 400 га леса под Геленджиком. Торги выиграла компания «Биодженикс», которая связана с Олегом Дерипаской. При этом их результаты оспорила ООО «Лазурная ягода», связанная с Геннадием Тимченко. Об этом сообщает Forbes.
По требованию ФАС результаты аукциона, проведённого в мае, были отменены. Тогда победителем стала компания «Биодженикс», которая частично связана с бизнесменом Дерипаской. По проекту там должны были создать научно-исследовательскую лабораторию по изучению лесов,
Однако результаты торгов отменили по требованию двух компаний, одна из которых принадлежит некоммерческому партнёрству Тимченко. Тогда они пожаловались на то, что им не удалось сделать ценовое предложение из-за технического сбоя. Однако этих доказательств компания предоставить не может.
При этом в документах аукциона находился пункт, где право аренды могут получить лишь научные компании, хотя по законодательству леса могут использоваться ещё под образовательные и рекреационные цели.
Кроме того отмечается привлекательность условий по продаже прав аренды, ведь совокупная стоимость всех участков за год обходилась бы всего в 896 рублей. То есть за 49 лет аренды было бы отдано 43 904 рубля. Сами лесные участки площадью 381,2 га расположены рядом с селом Дивноморское под Геленджиком.
Ранее стали известны города — лидеры по стоимости посуточной аренды. Самым популярным некурортным городом для поездок у россиян стал Санкт-Петербург. При этом он обогнал по стоимости аренды жилья Москву.