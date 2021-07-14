Компании не поделили лес под Геленджиком

Краснодарский край отменил результаты торгов по продаже прав аренды почти 400 га леса под Геленджиком. Торги выиграла компания «Биодженикс», которая связана с Олегом Дерипаской. При этом их результаты оспорила ООО «Лазурная ягода», связанная с Геннадием Тимченко. Об этом сообщает Forbes.

По требованию ФАС результаты аукциона, проведённого в мае, были отменены. Тогда победителем стала компания «Биодженикс», которая частично связана с бизнесменом Дерипаской. По проекту там должны были создать научно-исследовательскую лабораторию по изучению лесов, указывается в тексте материала.

Однако результаты торгов отменили по требованию двух компаний, одна из которых принадлежит некоммерческому партнёрству Тимченко. Тогда они пожаловались на то, что им не удалось сделать ценовое предложение из-за технического сбоя. Однако этих доказательств компания предоставить не может.

При этом в документах аукциона находился пункт, где право аренды могут получить лишь научные компании, хотя по законодательству леса могут использоваться ещё под образовательные и рекреационные цели.

Кроме того отмечается привлекательность условий по продаже прав аренды, ведь совокупная стоимость всех участков за год обходилась бы всего в 896 рублей. То есть за 49 лет аренды было бы отдано 43 904 рубля. Сами лесные участки площадью 381,2 га расположены рядом с селом Дивноморское под Геленджиком.

Ранее стали известны города — лидеры по стоимости посуточной аренды. Самым популярным некурортным городом для поездок у россиян стал Санкт-Петербург. При этом он обогнал по стоимости аренды жилья Москву.