https://static.news.ru/photo/3f42145e-c065-11e9-8b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Российская компания «Транснефть» перевела 14 компаниям Казахстана компенсации из-за ЧП с грязной нефтью на трубопроводе «Дружба», рассказал официальный представитель предприятия Игорь Дёмин.

Соответствующие соглашения стороны подписали в ноябре 2019 года. Позже к процессу выплат присоединились ещё 18 компаний республики, пишет ТАСС.

18 декабря стало известно, что в нефти из трубопровода «Дружба» эксперты нашли тетрахлорид углерода — озоноразрушающее вещество, производство которого регулируется Монреальским протоколом.

Экспертиза показала, что сырьё было загрязнено на 85%. Ранее это опасное вещество использовалось как наполнитель ручных и стационарных огнетушителей и растворитель. Анализы образцов нефти были проведены в одной из московских химических лабораторий для Минэнерго и «Транснефти».

Как писал NEWS.ru, прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.