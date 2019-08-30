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Компания «Нефтеперевалка», фигурировавшее в деле о загрязнении нефтепровода «Дружба», сменила владельца. Из-за ареста гендиректора бизнес-структура не могла вернуть поставщикам нефть, которая осталась на её терминале.

Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника. Ее новым владельцем стал Сергей Сапунов, следует из данных СПАРК. Запись о смене собственника появилась 29 августа, — пишет РБК .

Смену владельца изданию подтвердил адвокат Дмитрий Натариус, который является защитником гендиректора и бывшего собственника «Нефтеперевалки» Светланы Балабай, находящейся в СИЗО. Юрист пояснил, что продажа осуществлена с согласия и по просьбе прежнего бенефициара компании Романа Ружечко.

Балабай и Ружечко вместе с другими компании, а также структур «Транснефти» проходят по уголовному делу о загрязнении «Дружбы».

По словам адвоката, подпись под документом о переходе прав собственности на актив поставила Светлана Балабай. Согласие на сделку предоставил МСП-банк, являющийся кредитором и залогодержателем по многомиллионным обязательствам «Нефтеперевалки».

Как сообщил изданию знакомый с ситуацией источник, компания была продана по номинальной стоимости в 10 тысяч рублей. Другой собеседник журналистов, близкий к экс-акционерам «Нефтеперевалки», пояснил, что нотариально сделка была завизирована прямо в СИЗО. Произошло это с согласия допустившего нотариуса к продавцу следователя.

Как писал News.ru, в мае один из фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» признался в содеянном. Замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин написал явку с повинной.

Кроме этого, владелец «Нефтеперевалки» Роман Ружечко заявлял, что компания не могла быть единственным виновником загрязнения трубопровода «Дружба». По его мнению, некачественное сырьё поставлялось в трубу в основном из Татарстана и Башкирии.