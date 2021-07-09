Коммунальщиков будут штрафовать в пользу жильцов

Верховный суд разрешил штрафовать коммунальщиков в пользу жильцов. Если коммунальные услуги будут оказаны неправильно или некачественно, то у управляющей компании можно отсудить компенсацию за моральный вред. Об этом говорится на сайте РАПСИ.

Кроме того, коммунальщики должны будут заплатить штраф. Поводом для такого постановления стал судебный спор между управляющей компанией (УК) и собственниками жилья в городе Фокино. УК плохо оказывала услуги по вывозу мусора и уборке территории вокруг дома. Кроме того, компания включала в платёжки услуги, которые не оказывала, отмечается в сообщении.

Мировой суд поддержал жителей дома, однако УК не согласилась с решением и подала на апелляцию. Однако приговор остался в силе, и компания по решению суда должна выплатить жильцам деньги за непредоставленные услуги, штраф и компенсацию.

При таких обстоятельствах вывод судов первой инстанции и апелляционной инстанции об удовлетворении требования истцов о взыскании штрафа является правильным, подчёркивают в Верховном суде.

Ранее самозанятым россиянам напомнили о штрафах. Режим самозанятости позволяет работать законно и при этом существенно экономить — время и деньги. Однако при нарушении налогового режима самозанятые россияне могут быть оштрафованы.