Коммунальную инфраструктуру в регионах модернизируют за счёт средств ФНБ

Правительство России утвердило программу, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры в регионах за счёт средств Фонда национального благосостояния. В течение четырёх лет на эти цели выделят до 150 млрд рублей, заявил на совещании со своими заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит «Интерфакс».

В текущем году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырёх лет — до 150 млрд [рублей], — сказал Мишустин.

Он напомнил, что с помощью этих средств, которые предоставят на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых, можно будет профинансировать до 80% затрат. Это позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, системы водоотведения и очистных сооружений. Рассматривать заявки и доводить средства до регионов поручено комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Ранее в Госдуме создали рабочую группу для изменения законодательства о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ. Там напомнили, что Генпрокуратура в 2020 году обнаружила свыше 5,5 тысячи нарушений законодательства в этой сфере, а к концессиям, по которым частные инвесторы используют государственные водоканалы и теплосети, нельзя допускать любых желающих.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что граждане ежемесячно вкладывают деньги в сети ЖКХ, но при этом нет гарантии, что они получат качественную услугу. Она предложила создать инструмент страховых гарантий для граждан как для инвесторов. Таким образом, по её словам, будет «обеспечиваться страховая история, связанная с тем, что водопровод не разрушится, а электростанция не упадёт».