«Коммерсант»: в России упал спрос на электроэнергию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на электроэнергию в России падает, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные диспетчера энергосистемы «Системный оператор». В октябре фактическое потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России снизилось на 0,77% по отношению к прошлому году, что стало самым серьезным сокращением с января. Спрос на электроэнергию представляет собой важный макроэкономический показатель, по которому можно судить о состоянии экономики и промышленности страны в целом.

В нынешнем году общее потребление незначительно снижалось только дважды: в феврале — на 0,3%, а в июле — на 0,2%, тогда как с начала октября плановый объем потребления электроэнергии снижается уже в 46 регионах страны. Самое заметное падение наблюдалось в Калмыкии (минус 22%), в Севастополе (минус 10%), в Курской, Нижегородской и Смоленской областях (примерно минус 9%). Среди лидеров роста объемов планового потребления оказались Иркутская область (около 7%), Алтай, Красноярский край и Бурятия (около 4%).

Энергетики также ожидают дальнейшего сокращения промышленного потребления энергомощности, которое падает уже четыре месяца подряд. Так, в европейской части РФ и на Урале (80% спроса всей страны) промышленное потребление мощности в июне упало на 4,2% год к году, в июле — на 6,2%, в августе — на 1,1%, а в сентябре — на 5,6%.

Ранее сообщалось, что Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии до 2025 года. Участники энергорынка отмечают, что энергетики из-за льготных режимов теряют по 13 млрд рублей в год, а промышленность других регионов страны вынуждена доплачивать за «льготников». Сниженные цены на электроэнергию должны были решить проблемы с неплатежами в этих регионах, но так и не достигли цели.