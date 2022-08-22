«Коммерсант» узнал, куда россияне перевели $4,65 млрд после начала СВО «Коммерсант»: россияне перевели $4,65 млрд в страны ближнего зарубежья после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне после начала военной операции РФ на Украине начали чаще переводить валюту в страны ближнего зарубежья, на это обратил внимание «Коммерсант», изучая статистику Центробанка за июнь. Согласно ей, российские домохозяйства перевели на свои счета в иностранных банках рекордные $4,65 млрд.

Больше всего средств жители РФ перевели в Армению. В июне из России поступило более $450 млн в качестве переводов граждан, что составило более 75% всех поступивших в этом месяце средств от частных лиц.

В полтора раза по сравнению с маем вырос в июне объем переводов из России в Казахстан. Он составил более $140 млн, или 73% всех поступлений в страну от физлиц.

Следующими идут Киргизия и Грузия. В них россияне перевели $300 млн и $231 млн за июнь соответственно.

Данные Банка России об операциях домохозяйств в целом подтверждают информацию центробанков других стран: в июне на зарубежные счета россиян была переведена рекордная сумма в $4,65 млрд (266,1 млрд в рублевом эквиваленте), — говорится в сообщении.

В целом эксперты связывают сложившуюся тенденцию с тем, что россияне отправляют средства на иностранные счета для пополнения открытых за рубежом карт международных платежных систем (МПС). Кроме того, таким образом жители РФ выводят валюту со счетов российских банков, чтобы избежать комиссии за их ведение и для участия в параллельном импорте.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рекомендовал россиянам заменить в накоплениях доллары на юани. По словам эксперта, на фоне санкций, наложенных Евросоюзом на Национальный расчетный депозитарий, риск остановки биржевых торгов валютой и, как следствие, проблем с курсом вырос.