«Коммерсант»: Россия увеличила добычу нефти по итогам прошлого года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия увеличила добычу нефти по итогам 2022 года на 2%, почти до 535 млн тонн, сообщили источники «Коммерсанта», знакомые с производственными результатами. Быстрее всего наращивал темпы производства «Сургутнефтегаз», вышедший по объемам добычи на третью позицию, обогнав «Газпром нефть». ЛУКОЙЛ расположился на втором месте.

Так, у ЛУКОЙЛа добыча нефти выросла на 6%, до 81 млн тонн. При этом тройку лидеров по объемам добычи замыкает «Сургутнефтегаз», который увеличил производство более чем на 7%, до 59,6 млн тонн, и сместил на четвертое место «Газпром нефть», которая в 2022 году увеличила добычу почти на 5%, до 59,1 млн тонн.

Крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть», которая попала наряду с «Газпром нефтью» под блокирующие санкции ЕС, уменьшила добычу на 2% в 2022 году, до 178,5 млн тонн. Независимая нефтегазовая компания экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова нарастила производство с 2020 года в 10 раз, до более чем 20 млн тонн, в основном за счет добычных активов, которые были приобретены у «Роснефти», — сказано в материале.

Как отмечает Максим Малков из Kept, на добычу в 2023 году большее влияние может оказать эмбарго ЕС: в январе — феврале может наблюдаться просадка в добыче нефти, однако потом объем добычи будет восстанавливаться за счет альтернативных каналов поставок нефти. В результате прогнозируемого властями РФ снижения добычи могут быть выведены из оборота скважины с высоким уровнем обводненности. Представитель Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев полагает, что в феврале спрос на нефть со стороны российских НПЗ может сократиться на 2,8–3,2 млн тонн по сравнению с январем, а добыча — на 2,5–3 млн тонн. Перенаправление же потоков нефтепродуктов на новые рынки может оказаться сложнее и занять больше времени в сравнении с рынком нефти.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. По его данным, 6 января российская нефть Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Как утверждают журналисты, цена российской нефти снизилась после введения Евросоюзом эмбарго на поставки нефти по морю. Помимо этого, на стоимость могла повлиять и зависимость российской торговли от Китая и Индии, для которых Москва могла сделать скидку.