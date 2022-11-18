«Коммерсант»: Россия нарастила добычу нефти перед введением эмбарго

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед вступлением в силу эмбарго ЕС российские нефтекомпании наращивают добычу нефти, почти достигнув уровней начала года, пишет «Коммерсант». Так, отрасль к середине ноября в среднем добывает 1,48 млн тонн в сутки, а также продолжает увеличивать нефтепереработку. При этом экспорт в дальнее зарубежье уже начал снижаться.

Отмечается, что существенный прирост в ноябре был обеспечен проектом «Сахалин-1», который после возобновления производства вышел на мощность 19 тысяч тонн в сутки. При этом в первой половине ноября уровень переработки нефти увеличился на 2%, до 780 тысяч тонн в сутки. Как полагает Максим Малков из Kept, в преддверии декабрьского ограничения поставок российской нефти потребители стараются максимизировать свои запасы.

Сама же Россия стремится перераспределить потоки нефти с западных направлений на восточные. Сейчас крупнейшим рынком для российской нефти является Китай, а также Индия, на которую в октябре пришлось около 40% морских отгрузок нефти из РФ. Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье к середине ноября снизился примерно на 5%, до 610 тысяч тонн в сутки. По ожиданиям Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, в декабре может произойти спад добычи на 3–5% из-за введения запрета на поставки нефти морем. Кроме того, российская нефть не дешевеет относительно аналогов, не создавая таким образом стимулов увеличивать закупки для азиатских покупателей.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Иран и Венесуэла не смогут заменить Евросоюзу нефть России, если будут действовать раздельно, а иранская нефть выйдет на внешний рынок в том случае, если власти пойдут на соглашение по ядерной сделке на условиях Запада. Это поможет сбить цену на нефть в краткосрочной перспективе, а до конца 2023-го заменить российскую нефть на европейском рынке. Поставки же нефти из Венесуэлы способны сбить цены лишь в краткосрочной перспективе.