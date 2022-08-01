«Коммерсант»: промышленность РФ столкнулась с резким падением импорта Институт Гайдара сообщил о падении доли импорта в российской промышленности на 11%

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В июле российская промышленность столкнулась с резким падением импорта — до 20% против 31% в июне, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования обеспеченности промышленников, проведенного Институтом Гайдара. При этом со стороны российских поставщиков обеспеченность сырьем, материалами и комплектующими увеличилась до 79%, что сопоставимо со средним уровнем предыдущих лет.

Наибольшее снижение дефицита промежуточного импорта зафиксировано в пищевой промышленности — с 79% до 48%. Такой результат связан как с усилиями самих предприятий, так и с активной поддержкой государства. Заметных изменений в обеспеченности импортными сырьем, материалами и комплектующими не видно и в машиностроении, тогда как наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, в деревообрабатывающей и в целлюлозно-бумажной отрасли.

Откладывающийся выход из вялотекущего санкционного кризиса, официальная поддержка параллельного импорта и применение не использованных ранее резервов импортозамещения позволили промышленности снизить остроту недостатка сырья, материалов и комплектующих, — отмечается в исследовании.

Ранее заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Сергей Цухло сообщил, что наиболее отрицательное влияние на развитие отечественного производства оказали влияние продолжающаяся спецоперация на Украине, а также показатели внутреннего и экспортного спроса. Помимо этого, в антирейтинге также расположились факторы внутреннего и экспортного спроса. Кроме того, российские предприятия пожаловалась на дефицит кадров, который мешает развитию промышленного роста. В свою очередь бизнесмены отмечают нехватку сырья и материалов.