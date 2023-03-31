Поставки машин из Грузии в Россию выросли почти в пять раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа автомобилей с пробегом в автомобильном салоне

В начале 2023 года Грузия увеличила поставки машин в Россию почти в пять раз, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные таможенной статистики страны. В январе и феврале 2022-го Грузией было экспортировано в РФ 209 автомобилей. За аналогичный период этого года страна поставила 978 машин на $13,5 млн. При этом Грузия, как заметил аналитик независимого агентства Nation.ge Давид Авалишвили, не нарушает западные санкции. Газета напоминает, что в Россию нельзя поставлять автомобили стоимостью свыше €50 тысяч из ЕС, а также легковые авто из США.

Машины, подпадающие под ограничительные меры, отправляются в третьи страны, — подчеркнул эксперт.

Грузия также заметно нарастила экспорт машин в страны ЕАЭС. По данным таможни, увеличился объем экспорта в Казахстан, Киргизию и Армению. Как считает аналитик, рост объясняется тем, что оттуда «автомобили наверняка отправляются в РФ». Таким образом Грузии удается действовать в рамках правил, которые обозначены санкциями. Также этот вариант не исключает автомобильный эксперт Владимир Беспалов.

Кроме того, правительственное агентство Грузии сообщило, что в январе и феврале реэкспорт легковых автомобилей достиг десятилетнего максимума. Страна поставила 13,5 тысячи машин на $236,8 млн.

Ранее руководители российских логистических компаний сообщили, что турецкие таможенные службы прекратили транзит санкционных товаров в РФ. Так, по словам гендиректора компании «Оптималог» Георгия Властопуло, таможня Турции блокирует отправление всех товаров нетурецкого происхождения. Причины таможенники назвать не смогли.