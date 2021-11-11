«Коммерсант»: хранилища «Газпрома» в Европе начали пустеть

Несмотря на рост поставок российского газа в Европу, запасы в подземных газовых хранилищах (ПХГ) «Газпрома» не только не увеличиваются, но даже уменьшаются. Уровень заполнения собственных хранилищ компании в Европе остаётся втрое ниже, чем в среднем по ЕС, и отставание уже невозможно наверстать, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что крупнейшие подземные газовые хранилища «Газпрома» в Германии и Австрии так и не перешли в режим интенсивной закачки. Изначально «Газпром» должен был интенсифицировать закачку в европейские ПХГ с 8 ноября сразу после заполнения российских хранилищ. Однако, по данным европейских операторов ПХГ, средний уровень запасов хранилищ в ЕС составляет 75,3%, и уже начался период отбора.

Низкие запасы в ПХГ связаны в том числе с августовской аварией в Новом Уренгое. После того как российская монополия лишилась части добычных мощностей, был снижен и объём прокачки через Польшу по газопроводу Ямал — Европа. Для исполнения контрактов компании приходилось поднимать запасы из ПХГ в самый пик сезона закачки.

В «Газпроме» пояснили, что продолжают закачивать газ в пять европейских ПХГ, а показатели не дают объективной картины, так как в них хранит газ не только «Газпром». При этом заполнение хранилищ «Газпрома» хотя бы до уровня 80%, сопоставимого со средним показателем по ЕС, в этом году уже практически невозможно. Для этого необходимо закачать около 5 млрд кубометров газа, максимально используя мощности газопровода Ямал — Европа. Кроме того, самой компании будет сложно покрыть суточные пики потребления по своим контрактам.

Ранее компания «Газпром» подала заявки на максимальный объём транзита газа через Украину. Он должен составить 109,3 млн куб. м в сутки. В сумме эти заявленные мощности практически достигают максимума по действующему долгосрочному транзитному договору, который предполагает прокачку порядка 109,5 млн кубометров в сутки.