«Коммерсант»: госзакупки в России стали менее конкурентными и прозрачными

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Снижение прозрачности госзакупок больше не позволяет проводить их содержательный анализ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование СКБ «Контур». Данные третьего квартала 2022 года свидетельствуют о сокращении количества тендеров и участников в закупках как государства, так и госкомпаний. Результат может быть вызван перетоком части закупок в невидимый для государства сектор или же снижением интереса бизнеса к госзаказу из-за ужесточения требований и неконкурентных закупок. Принцип цифровизации закупок для повышения их прозрачности и эффективности в сущности отменен.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), количество закупок государства в ней сократилось по сравнению с прошлым годом на 4,6%, с 758,4 тысячи до 722,9 тысячи, при одновременном росте объема сразу на 29%, с 2,8 трлн до 3,7 трлн рублей. В результате в госзаказе продолжился тренд на укрупнение закупок одновременно со снижением уровня конкуренции — число поставщиков, заключивших контракты, снизилось на 29%.

Схожие тенденции развиваются и в сегменте закупок госкомпаний: по сравнению с третьим кварталом 2021 года число размещенных закупок там сократилось на 14%, с 440,5 тысячи до 375,9 тысячи. Результат объясняется антисанкционными послаблениями для госкомпаний: из-за риска «вторичных санкций» государственные акционерные общества получили возможность засекретить данные о закупках и не публиковать информацию о них в ЕИС.

Сокращение числа поставщиков может объясняться и снижением интереса бизнеса к госзаказу: часть компаний испытывают трудности из-за проблем с логистикой и расчетами и не смогли изменить прежние цепочки поставок, а также не могут гарантировать выполнение обязательств по твердой цене и отказываются заключать крупные контракты, так как цены на товары, работы и услуги постоянно меняются. Отпугивает предпринимателей и ужесточение правил участия в госзакупках. По оценке экспертов, возврат к непубличному расходованию госсредств в нынешних условиях остался единственным способом защиты рынков от внешнего давления.

Ранее замминистра финансов России, куратор госзакупок Алексей Лавров пояснил, что госкомпании, попавшие под западные санкции, засекречивают данные о госзакупках, чтобы не подставить своих партнеров под антироссийские ограничения. По его словам, соответствующую информацию могут получить при запросе компетентные организации, а значит, риск роста коррупции можно исключить.