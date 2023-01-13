«Коммерсант»: Россия может возобновить поставки электричества в ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организация «Системный оператор» намерена учесть в программе развития энергосистемы России на 2023–2028 годы объемы экспорта электроэнергии в Евросоюз, сообщает «Коммерсант». Предполагаемые поставки составят почти 49% от общего объема продаж в текущем году.

Объем поставок в Финляндию в 2023 году может составить до 4 млрд кВт/ч, а в Латвию, Литву и Эстонию — 2,4 млрд кВт/ч, а общий объем зарубежных поставок в текущем году упадет до 12,9 млрд кВт/ч.

Техническая возможность для поставок «сохраняется в полном объеме во всех традиционных направлениях экспорта-импорта».

Монопольный экспортер «Интер РАО» «не исключает восстановления» продаж электроэнергии Евросоюзу. Независимый аналитик Юрий Мельников же считает, что возобновление такого экспорта — маловероятный сценарий.

При этом без поставок в страны ЕС у РФ сохраняется только шесть направлений экспорта: Китай, Белоруссия, Южная Осетия, Монголия, Казахстан и Грузия.

Ранее сообщалось, что в России сократилось производство электроэнергии из-за прекращения поставок в страны Евросоюза. С начала лета в европейской части России и на Урале оно упало на 1,2%, до 397 млрд кВт/ч, на северо-западе страны — на 3%, до 52 млрд кВт/ч.