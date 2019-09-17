Бюджетный комитет Госдумы поддержал поправку, которая исключит налоговые риски при выплате «Транснефтью» компенсаций из-за загрязнения нефти на трубопроводе «Дружба».
Изменения будут внесены в российский Налоговый кодекс, передаёт
Эта норма ... необходима, чтобы исключить возможные налоговые риски при тех расчётах и компенсациях, которые последовали за некачественной нефтью на нефтепроводе «Дружба», — пояснил он.
Поправка предлагает учитывать риск потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества и иных потребительских свойств по причинам, независящим от сторон сделки, а также риск, связанный с разработкой, совершенствованием, поддержанием в силе, защитой и использованием нематериальных активов.
Загрязнённая хлоридами нефть попала в трубопровод «Дружба» в апреле 2019 года. В мае Россия сначала возобновила передачу чистой нефти на Украину и в Белоруссию, затем в Венгрию, Словакию и Чехию. Польша частично восстановила прокачку 10 июня, а с 1 июля передача сырья была полностью возобновлена. Компенсации после инцидента должна выплатить компания «Транснефть».
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что решение о передаче «Транснефти» пунктов сдачи нефти пока что не принято, писал News.ru.