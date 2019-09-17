https://static.news.ru/photo/ba899770-d930-11e9-b71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Бюджетный комитет Госдумы поддержал поправку, которая исключит налоговые риски при выплате «Транснефтью» компенсаций из-за загрязнения нефти на трубопроводе «Дружба».

Изменения будут внесены в российский Налоговый кодекс, передаёт РИА Новости . Замминистра финансов Илья Трунин пояснил, что поправки необходимы для учёта риска потери деловой репутации по независимым от сторон сделки причинам.

Эта норма ... необходима, чтобы исключить возможные налоговые риски при тех расчётах и компенсациях, которые последовали за некачественной нефтью на нефтепроводе «Дружба», — пояснил он.

Поправка предлагает учитывать риск потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества и иных потребительских свойств по причинам, независящим от сторон сделки, а также риск, связанный с разработкой, совершенствованием, поддержанием в силе, защитой и использованием нематериальных активов.

Загрязнённая хлоридами нефть попала в трубопровод «Дружба» в апреле 2019 года. В мае Россия сначала возобновила передачу чистой нефти на Украину и в Белоруссию, затем в Венгрию, Словакию и Чехию. Польша частично восстановила прокачку 10 июня, а с 1 июля передача сырья была полностью возобновлена. Компенсации после инцидента должна выплатить компания «Транснефть».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что решение о передаче «Транснефти» пунктов сдачи нефти пока что не принято, писал News.ru.