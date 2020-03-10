https://static.news.ru/photo/86dafc28-62ad-11ea-9716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам призвал парламент одобрить во втором чтении изменения в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, подготовленные кабмином РФ для выполнения поручений главы государства, озвученных в послании Федеральному собранию.

Среди поправок — увеличение средств на выплаты материнского капитала. На эти цели трансферт вырастет на 250,1 млрд рублей (с 299,7 млрд до 549,8 млрд рублей), говорится в документе.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Благодаря ей семьи, воспитывающие маленьких детей, получают возможность рассчитаться с частью долга за квартиру или дом, а также улучшить условия в уже имеющемся жилье.

Новый закон предоставил право на получение маткапитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился, либо был усыновлён первый ребёнок. Размер выплаты составит 466 617 рублей. В случае появления второго и последующего детей размер капитала увеличится на 150 тысяч — до 616 617 рублей.

Помимо этого, процедура оформления материнского капитала упрощена, срок его получения сокращён до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — до десяти. В целом система выплат продлена до 31 декабря 2026 года. Сертификат на маткапитал можно будет получить уже при выписке из роддома, писал NEWS.ru.