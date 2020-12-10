Комитет ГД одобрил запрет на перевозку больше блока сигарет без маркировки

https://static.news.ru/photo/1e6a3e70-3b91-11eb-a80f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект, который запрещает гражданам перевозить по российской территории более, чем 10 пачек сигарет и других табачных изделий, без специальной акцизной марки, рекомендовал принять Госдуме комитет по охране здоровья. Рекомендации ко второму чтению подтвердили члены комитета.

Инициативу внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов. Произошло это в апреле прошлого года. Проект закона, принятый в первом чтении вводил запрет на перемещение россиян по стране с немаркированной табачной продукцией в количестве более 600 сигарет (30 пачек), 150 сигар или сигарилл, а также более 750 грамм табака на одного человека, сообщает ТАСС.

Ко второму чтению проект доработали и ужесточили его нормы. Депутаты в три раза по сравнению с изначальным вариантом решили уменьшить норму разрешённого к перевозке количества сигарет и табака без акциза. Запрещается перемещаться по России с не маркированными табачными изделиями в количестве более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар (сигарилл), а также более 250 грамм табака или табачных изделий на одного человека.

При этом в тексте документа отмечается, что новая норма затрагивает и Евразийский экономический союз.

В России акцизы хотят ввести и на другие не полезные для здоровья товары. На этот раз речь идёт о продуктах с излишним содержанием сахара и соли могут ввести в России. Это касается продукции с содержанием указанных добавок свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 г товара соответственно.

Предложение направили в Минфин, Минпромторг и Минздрав Российский союз налогоплательщиков, Общественная палата и Институт развития правового общества. Под акцизы могут попасть консервы, соусы, продукты быстрого приготовления, включая пельмени, сладкие газированные напитки, сообщал NEWS.ru.