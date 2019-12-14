https://static.news.ru/photo/d942f32a-1f0b-11ea-ab9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия посетит Еврейскую автономную область, чтобы изучить структуру долгов региона, составляющую более миллиарда рублей.

ЕАО задолжала такую сумму, в частности, поставщикам коммунальных услуг. Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном округе Юрий Трутнев заявил, что назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Ростислав Гольдштейн должен своей первой задачей поставить регулирование бюджета вверенного ему региона, передаёт ТАСС.

Трутнев сообщил также, что после проверки казначейской комиссией будет решаться вопрос о выделении необходимой на покрытие долга суммы из федерального бюджета. На данный момент в автономном округе введён режим ЧС из-за проблем с отоплением.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Еврейской автономной области сложило полномочия. Это произошло после отставки губернатора Александра Левинталя. Данная мера была принята согласно уставу. В документе прописано, что правительство слагает полномочия в случае назначения временно исполняющего обязанности руководителя региона.