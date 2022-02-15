Количество злостных неплательщиков в России достигло рекордного уровня

Количество злостных неплательщиков в России достигло рекордного уровняКоличество злостных неплательщиков в России достигло рекордного уровня в 8,6 млн
В России количество злостных неплательщиков по банковским кредитам в прошлом году достигло 8,6 млн, что стало максимумом за всё время ведения статистики и в 1,2 раза превысило показатель 2020 года. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомились «Известия». Эксперты видят причину этого в последствиях пандемии и росте долговой нагрузки населения.
По данным ФССП, наибольшее количество злостных неплательщиков
Как полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, уменьшению числа неплательщиков поспособствует улучшение экономической ситуации в стране. По его словам, ухудшение кредитоспособности заёмщиков чревато ростом проблемной задолженности и необходимостью создавать дополнительные резервы, что негативно сказывается на финансовых показателях банков.
Ранее юрист Самвел Меграбян рассказал о самых опасных видах кредитов. По его мнению, это залоговые и спонтанные займы. Юрист пояснил: связавшись с подобными кредитами, заёмщики могут остаться без имущества и оказаться в долговой яме.