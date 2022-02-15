Количество злостных неплательщиков в России достигло рекордного уровня

В России количество злостных неплательщиков по банковским кредитам в прошлом году достигло 8,6 млн, что стало максимумом за всё время ведения статистики и в 1,2 раза превысило показатель 2020 года. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомились «Известия». Эксперты видят причину этого в последствиях пандемии и росте долговой нагрузки населения.

По данным ФССП, наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае (582 тысячи), Башкирии (452 тысячи) и Красноярском крае (390 тысяч). Как отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, сейчас проблемы с выплатами испытывают более 6 млн заёмщиков, но большая часть из них при сохранении стабильной ситуации сможет погасить долги. Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский полагает, что на рост количества неплательщиков могли повлиять ограничения в связи с пандемией коронавируса, а также рост заболеваемости в стране.

Как полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, уменьшению числа неплательщиков поспособствует улучшение экономической ситуации в стране. По его словам, ухудшение кредитоспособности заёмщиков чревато ростом проблемной задолженности и необходимостью создавать дополнительные резервы, что негативно сказывается на финансовых показателях банков.

Ранее юрист Самвел Меграбян рассказал о самых опасных видах кредитов. По его мнению, это залоговые и спонтанные займы. Юрист пояснил: связавшись с подобными кредитами, заёмщики могут остаться без имущества и оказаться в долговой яме.