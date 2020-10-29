Количество просроченных ипотечных кредитов в РФ снизилось

https://static.news.ru/photo/8350f2e8-1a62-11eb-a4da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля просроченных ссуд на жильё в России по итогам сентября 2020 года снизилась впервые с июля 2019 года на 2,6%, до 39,2 тысячи кредитов, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Также в сентябре, впервые с апреля 2020 года, сократился портфель «плохой» ипотеки — на 3,2%, до 103,7 миллиарда рублей, передаёт РИА Новости.

В сентябре 2020 впервые с начала коронавирусных ограничений было отмечено снижение как количества (-2,5%), так и объёма (-3,1%) дефолтных ипотечных кредитов. Связано это может быть, скорее всего, с реструктуризацией таких кредитов по собственным программам банков, так как программа ковидных кредитных каникул завершается, — пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Однако возникновение ранней просроченной задолженности в сентябре 2020 года увеличилось на 6,5% по сравнению с августом. Как пояснил Лагуткин, этот фактор отразится негативным образом дефолтности ипотечного кредитного портфеля в будущем, хотя ипотека остаётся наименее рисковым видом розничного кредитования — уровень дефолтности всего портфеля не превышает 1,7%.

По словам руководителя финансового маркетплейса «Юником24» Юрия Кудряшова, пока рано делать прогнозы касательно сохранения тенденции по сокращению количества просроченных ипотечных ссуд в ближайшие месяцы. В то же время, он подчеркнул, что граждане расплачиваются по ипотечным кредитам приоритетно, то есть, 90% оформивших ипотеку будут платить по ссуде даже если по другим кредитам уйдут в просрочку.

Как писал NEWS.ru ранее, объём ипотеки в России станет рекордным в 2020 году и превысит 3,5 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!».