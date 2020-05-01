Количество буровых установок сократилось за апрель в мире на четверть

https://static.news.ru/photo/d9c891e4-8ba6-11ea-8408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число буровых для добычи нефти и газа за апрель сократилось в мире на 23%. Об этом заявили эксперты компании Baker Hughes.

Их количество составляет 1514 штук, что на 450 единиц меньше, чем в марте 2020 года.

В США буровых стало меньше на 206, в апреле их насчитывалось 566, в Канаде по сравнению с мартом количество сократилось в четыре раза, со 100 до 33.

Год назад в мире число буровых составляло 2140 (данные за апрель 2019 года), таким образом их число уменьшилось на 626 (29%).

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения войск на территорию Саудовской Аравии, если королевство продолжит нефтяную войну.

12 апреля страны-участницы ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн в втором полугодии.