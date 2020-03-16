Торговые сети страны начали создавать резервные запасы продовольствия. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли. В ведомстве успокаивают, что дефицита продуктов из-за распространения коронавируса и закрытия магазинов не последует. Однако эксперты говорят, что цены в магазинах растут уже сейчас и крупные сети стремятся заманивать как можно больше покупателей всевозможными спецпредложениями.

Пустые полки свидетельствуют не о дефиците продукции, а о том, что его выкладка на полку производится в соответствии с определённым циклом. С учетом опыта, происходящего в зарубежных странах, мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями, — прокомментировали NEWS.ru в министерстве.

В ведомстве отметили несколько ключевых моментов.

Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать, подчеркнули в Минпромторге. Во-вторых, российские торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков, «и даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определённым циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети». Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время, разъяснили в Минпромторге.

И, наконец, в-третьих, подчеркнули в ведомстве, у любого товара есть срок годности, и та же, например, крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно. Поэтому в министерстве призывают граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок.

Минпромторг, по информации «Ведомостей», ранее запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС, объединяет крупнейшие региональные сети) данные о том, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам, а также в каком объёме они смогут нарастить поставки «на случай непредвиденных обстоятельств».

Среди таких продуктов — сырокопченая колбаса, рыбные и мясные консервы, говядина, свинина, куриное мясо, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречка, картофель, капуста, морковь, детские смеси — заменители грудного молока и некоторые другие.

Опираясь на опыт

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ожидать продовольственного коллапса в России не стоит, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Российское население к проблеме распространения коронавируса относится значительно спокойнее, чем в европейских странах, считает он.

Однако, опираясь на опыт, можно сделать вывод о том, что спрос на отдельные продовольственные товары длительного хранения может увеличиться. В первую очередь это крупы (особенно гречневая), мясные и рыбные консервы, отдельные виды свежих и замороженных овощей и мясных полуфабрикатов, а также некоторые другие.

По его мнению, розничные торговцы и остальные участники рынка не откажутся воспользоваться этой ситуацией.

Поэтому можно ожидать повышение цен на эти группы товаров на 10–25 %, — сказал он.

Затянувшийся экономический кризис и падение реальных доходов изменили поведение потребителей — число людей, которые целенаправленно ищут магазины со спецпредложениями увеличилось в 5 раз, из-за чего крупные сети вынуждены заманивать клиентов постоянными акциями на определенные группы товаров, объясняет ситуацию эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В таких условиях магазины попросту не могут себе позволить повышать цены, ведь это практически сразу же приведет к падению прибыли, замечает аналитик.

Он убеждён, что продовольственного коллапса пока не предвидится: сети не испытывают нехватку товаров, а текущих запасов на складах хватит ещё на несколько недель, притом что они продолжают активно пополняться.

Превентивные меры правительства, в частности отмена ограничений для транспорта торговых сетей в городской черте и «зелёный коридор» на таможне для продовольственных товаров, должны предотвратить возникновение напряжённости, полагает Николаев.

Повышение цен будет

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В складывающихся обстоятельствах магазины, понятно, пойдут на повышение цен, предполагает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

И автономные, маленькие сети в первую очередь. И прежде всего те, которые продают прямой импорт как посредники. И уже в прошедшие выходные приступили. Мы уже видим новые ценники в павильонах на строительных и вещевых рынках. С временным лагом среагируют те, что продают товар отечественного производства, но из импортных материалов или комплектации. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова

По его расчётам, крупные, системообразующие торговые сети будут повышать цены постепенно, демпфируя рост цен у поставщиков, потому что они выигрывают в конкуренции и выполняют социальный заказ правительства.