Торговые сети страны начали создавать резервные запасы продовольствия. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли. В ведомстве успокаивают, что дефицита продуктов из-за распространения коронавируса и закрытия магазинов не последует. Однако эксперты говорят, что цены в магазинах растут уже сейчас и крупные сети стремятся заманивать как можно больше покупателей всевозможными спецпредложениями.
Пустые полки свидетельствуют не о дефиците продукции, а о том, что его выкладка на полку производится в соответствии с определённым циклом. С учетом опыта, происходящего в зарубежных странах, мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями, — прокомментировали NEWS.ru в министерстве.
В ведомстве отметили несколько ключевых моментов.
Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать, подчеркнули в Минпромторге. Во-вторых, российские торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков, «и даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определённым циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети». Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время, разъяснили в Минпромторге.
И, наконец, в-третьих, подчеркнули в ведомстве, у любого товара есть срок годности, и та же, например, крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно. Поэтому в министерстве призывают граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок.
Минпромторг, по информации «Ведомостей», ранее запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС, объединяет крупнейшие региональные сети) данные о том, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам, а также в каком объёме они смогут нарастить поставки «на случай непредвиденных обстоятельств».
Среди таких продуктов — сырокопченая колбаса, рыбные и мясные консервы, говядина, свинина, куриное мясо, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречка, картофель, капуста, морковь, детские смеси — заменители грудного молока и некоторые другие.
Опираясь на опыт
Ожидать продовольственного коллапса в России не стоит, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Российское население к проблеме распространения коронавируса относится значительно спокойнее, чем в европейских странах, считает он.
Однако, опираясь на опыт, можно сделать вывод о том, что спрос на отдельные продовольственные товары длительного хранения может увеличиться. В первую очередь это крупы (особенно гречневая), мясные и рыбные консервы, отдельные виды свежих и замороженных овощей и мясных полуфабрикатов, а также некоторые другие.
По его мнению, розничные торговцы и остальные участники рынка не откажутся воспользоваться этой ситуацией.
Поэтому можно ожидать повышение цен на эти группы товаров на 10–25 %, — сказал он.
Затянувшийся экономический кризис и падение реальных доходов изменили поведение потребителей — число людей, которые целенаправленно ищут магазины со спецпредложениями увеличилось в 5 раз, из-за чего крупные сети вынуждены заманивать клиентов постоянными акциями на определенные группы товаров, объясняет ситуацию эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В таких условиях магазины попросту не могут себе позволить повышать цены, ведь это практически сразу же приведет к падению прибыли, замечает аналитик.
Он убеждён, что продовольственного коллапса пока не предвидится: сети не испытывают нехватку товаров, а текущих запасов на складах хватит ещё на несколько недель, притом что они продолжают активно пополняться.
Превентивные меры правительства, в частности отмена ограничений для транспорта торговых сетей в городской черте и «зелёный коридор» на таможне для продовольственных товаров, должны предотвратить возникновение напряжённости, полагает Николаев.
Повышение цен будет
В складывающихся обстоятельствах магазины, понятно, пойдут на повышение цен, предполагает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
И автономные, маленькие сети в первую очередь. И прежде всего те, которые продают прямой импорт как посредники. И уже в прошедшие выходные приступили. Мы уже видим новые ценники в павильонах на строительных и вещевых рынках. С временным лагом среагируют те, что продают товар отечественного производства, но из импортных материалов или комплектации.
По его расчётам, крупные, системообразующие торговые сети будут повышать цены постепенно, демпфируя рост цен у поставщиков, потому что они выигрывают в конкуренции и выполняют социальный заказ правительства.
Маховик кризиса, к сожалению, уже раскручен. Точка возврата пройдена. В сегменте непродовольственных товаров рост цен активно идёт. Если рубль продолжит падать, то цены продовольствия тоже начнут расти. И последствия будут очень серьёзными, — резюмировал эксперт из «Плехановки».
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