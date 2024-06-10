Когда работающим пенсионерам повысят пенсии: сколько будут платить, МРОТ

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Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что в России с февраля 2025 года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Какие последние новости об этом известны?

Когда впервые стало известно о повышении пенсий

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин впервые поручил правительству страны подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, но никаких решений принято не было. 14 ноября 2023 года замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил правительству вернуться к вопросу о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам

Владимир Путин 7 июня 2024 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вновь призвал Госдуму РФ во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — сказал глава государства.

Сегодня, 10 июня, Исаев заявил, что законопроект о возобновлении индексации выплат рабочим пенсионерам внесут в Госдуму уже в ближайшее время.

«Законопроект будет внесен [в Госдуму] в ближайшее время, мы уже работаем с Министерством труда и социальной защиты. Мы постараемся в кратчайшие сроки законопроект подготовить. Я думаю, он будет внесен в этом месяце, сто процентов», — подчеркнул он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сказал Мишустин об индексации пенсий работающим пенсионерам

Сегодня, 10 июня, Мишустин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам начнется уже с февраля следующего года.

«С 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Сегодня их свыше 7 млн 800 тыс. человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке. Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», — отметил премьер.

Он также попросил взять данный вопрос под личный контроль вице-премьера Татьяну Голикову.

«Нужно в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки в федеральное законодательство. Рассчитываем, что все необходимые решения будут приняты уже в весеннюю сессию. Процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей — без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны», — подчеркнул Мишустин.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что выплаты работающим пенсионерам должны будут проиндексировать до уровня инфляции.

По его словам, сейчас в России порядка 8 млн работающих пенсионеров, размер их пенсии составляет примерно 17,3 тыс. рублей, хотя общая средняя пенсия по стране составляет около 21 тыс. рублей.

«Но работающий пенсионер — он такой же пенсионер, как и неработающий. Мало того, с него берут страховые взносы, он создает ВВП. То есть он приносит пользу экономике. Почему с него сняли индексацию?» — отметил эксперт в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Фото: kremlin.ru Михаил Мишустин

Насколько повысят МРОТ в 2025 году

По словам Мишустина, минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет на 15% и превысит планку в 22 тыс. рублей.

«Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя. <...> То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тысяч рублей в месяц», — пояснил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда в России составит более 35 тыс. рублей.

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