Противостояние между США и Китаем не снижает градус накала. И даже если одна из сторон демонстрирует какие-либо жесты доброй воли, всегда приходит контр-новость, которая опять разжигает огонь страстей. Стоило сторонам сесть за стол переговоров — появляется сообщение Дональда Трампа в Twitter «вот вам ещё пошлины, чтобы процесс шёл быстрее». Когда появилась информация, что часть пошлин вводить не будут, пошёл разговор о частичной экономической несостоятельности КНР, что Пекин в своей официальной статистике умалчивает реальные данные. Всё это, несомненно, оказывает сильное давление на мировые валюты. Готовиться ли к новой финансовой войне уже сейчас — в материале News.ru.

Свои «5 копеек» добавила главный экономист МВФ Гита Гопинат, она написала, что правительствам ряда стран не стоит пытаться ослабить свою национальную валюту посредством смягчения денежно-кредитной политики или рыночных интервенций. Некоторые СМИ при этом отмечали, что все эти противостояния происходят на фоне общего экономического замедления в Китае и слабой статистики из США (в частности, NYT сообщила о растущем бюджетном дефиците). Но есть ли проблема на самом деле, и если есть, то настолько ли она велика?

Как пояснила News.ru руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, если верить официальным данным, то рост ВВП КНР за II квартал составляет 6,2%. Год назад эта цифра равнялась 6,7%, в 2017-м — 6,9%, в 2016 — 6,7%, в 2015-м — 7%. Да, замедление налицо. Но для сравнения возьмём эти же данные по другим странам. Так, в США соответствующие показатели по годам выглядят следующим образом: 3,9% (2015-й), 1,4% (2016-й), 3,1% (2017-й), 4,2% (2018-й), 2% (2019-й, предположительно). В ЕС — 1,5% (2015-й), 1,6% (2016-й), 2,3% (2017-й), 1,7% (2018-й), 1,2% (2019-й, предположительно). Если базироваться только на этих цифрах, переживать явно стоит за состояние экономик Америки и Евросоюза.

Министерство финансов США

Небольшое замедление — это абсолютно нормальный процесс, а китайская экономика достаточно быстро «догоняет» американскую и это признают в первую очередь сами США.

Так не в этом ли первопричина нарастающей истерии вокруг Китая? Не в том ли, что США просто всеми методами пытаются остановить конкурента, который вот-вот оставит их позади? И не удивительно, что информация о «проблемах» в Китае идёт в основном из подконтрольных США стран и организаций. Даже не будем одевать «розовые очки» — МВФ не слишком самостоятельная структура и она никогда ничего не сделает, если их «кураторы» будут против. Катя Френкель руководитель аналитического департамента компании «ФинИст»

Если градус истерики будет и дальше так повышаться, то любая мелочь может спровоцировать снежный ком вполне реальных проблем, отмечает эксперт. Всеобщий настрой на ожидание рецессии может вспыхнуть из-за любой негативной публикации или же сообщения о панике на рынке, даже если её на самом деле нет. Тогда один инвестор решит вывести свои деньги, второй, глядя на него, сделает то же самое, третий, видя первых, двух подумает, что они знают что-то, о чём не знает он, и процесс может запуститься лавинообразно.

То же самое и с Китаем. Не так уж важно, подчёркивает Френкель, каково реальное положение дел, но если крупные компании вдруг испугаются давления США и начнут выводить свои производства из этой страны, Поднебесную ждут большие проблемы. И если передряги американцев нас вряд ли сильно заденут, то «анархия» в Китае может иметь для России весьма серьёзные последствия — от падения экспорта в эту страну до многомиллионной армии беженцев.

Доллар не сдаёт позиции

С начала текущей недели валютная пара доллар/юань подорожала с 1,045 до 1,088, то есть китайский юань ослаб всего лишь на 0,6%, пока не дотягивая даже до биржевых максимумов 1-2 августа, показанных в моменте сразу же в ответ на новую порцию тарифов. На сегодня это никак нельзя назвать заметными курсовыми колебаниями, а Народный банк Китая ещё и слегка придерживает курс, стараясь смягчить до более умеренных масштабов естественное ослабление юаня на фоне аналогичного одновременного подорожания доллара к корзине из остальных главных мировых валют.

В беседе с News.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв заявил, что винить в том, что доллар не сдаёт позиции, американцы должны в первую очередь свой Федрезерв, который отказывается подавать рынкам по-настоящему внятный и окончательный сигнал, что они реально в пределах ещё 0,5-0,75% до конца года снизят ключевые ставки по доллару, а также не менее серьёзную проблему представляют собой подконтрольные финансовым элитам США новостные и рейтинговые агентства, чрезмерно плодящие преувеличенные и недостаточно обоснованные слухи о едва ли не неизбежной мировой рецессии.

Хотя на сегодня статистика показывает лишь признаки торможения в некоторых экономиках, но не спада, однако факт, что регулярно озвучиваемые угрозы заставляют многих инвесторов покупать больше американского долга, даже несмотря на всё более низкую годовую «премию», что конечно же, даёт казначейству США средства выплачивать куда более высокие проценты держателям старых выпусков облигаций — но и дополнительно утяжеляет курс доллара, делая его всё более дорогим. Пётр Пушкарёв шеф-аналитик TeleTrade

Фактически в США есть накопившиеся системные проблемы в финансовой системе, а не в экономике, которая живёт там своей почти параллельной жизнью. Позволив пока Казначейству набрать объём средств в гособлигации, Федрезерв обязан будет приступить в дальнейшем к другой «спецоперации»: всё-таки снижая ставки с целью ослабить доллар и поддержать новый виток ралли на биржах. Поэтому, уверен Пушкарёв, в ближайший год-два мировой экономике (и развивающимся экономикам) вряд ли угрожает сильный спад. А к тому времени неизбежно подоспеет и американо-китайское торговое соглашение, нынешние страсти поутихнут.

«Речь тогда если и будет идти о валютных манипуляциях, то скорее со стороны американцев, которые намеренно девальвируют доллар на 10-15%, а также со стороны европейцев или японцев, сохраняющих сверхмягкую денежную политику неоправданно долго. Разумеется, в таком ракурсе эти вопросы поднимать МВФ не станет, но как следствие массово низких процентных ставок в экономиках стран ОЭСР, больше капиталов потечёт в различные проекты стран с развивающимися моделями экономик», — отметил эксперт.

Так что, в самом худшем случае, если мы и увидим осенью и зимой на волне этих страхов ещё один виток снижения нефтяных цен и продолжение отката на мировых биржах — подобно сценарию, который уже был реализован в октябре-декабре прошлого года — то недолгий отток денег из России на сей раз очень скоро сменится, наоборот, возвратом сюда и спекулятивного, и инвестиционного капиталов. Даже несмотря на явную пробуксовку в большинстве отраслей российской промышленности, иностранный бизнес продолжит делать у нас ставку на инновации и на производство в России товаров с относительно низкими издержками.

В шаге от реальной войны

Надо понимать, что для Пекина движение в сторону контролируемой девальвации курса национальной валюты — тоже рискованный шаг и он стремится этот процесс контролировать в силу своих возможностей, но баланс может оказаться очень хрупким. Тем более темп этой девальвации довольно уверенный. Кроме всего прочего, ни для кого не секрет, что путем девальвации юаня китайские власти нивелируют экспортные потери от введения внешнеторговых пошлин со стороны США.

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов рассказал News.ru, что о введении торговых пошлин заговорили в Токио, ссылаясь на внешнеторговые проблемы и противоречия с Южной Кореей. Так что можно с уверенностью сказать, что огонь внешнеторговых и валютных войн уже расползается по планете и всей мировой экономике.

Итогом этого нарастающего взаимного давления будет не только снижение внешнеторговых связей и замедление темпов роста мировой экономики, а в целом это может привести к локальным, но реальным военным действиям, или как минимум к очень близкой стадии начала серьёзных военных действий на отдельных островах, например, в Гонконге, или в Южно-Китайском море. Роман Блинов руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

Ведь в истории есть примеры как из-за внешнеторговых споров были начаты реальные военные действия, правда в эпоху феодализма. Сейчас, конечно, всё иначе, но история любит и может повторяться. Правда, по сути, дела в текущих условиях США не имеют возможности обыграть Китай ни в экономическом плане, ни в военном, но именно это и подстёгивает ряд американских политиков к эскалации и дальнейшей напряжённости во взаимоотношениях с КНР, говорит Блинов.

К тому же, даже сам факт ведения переговоров на условиях равного партнёра уже просто выводит из себя некоторых в Вашингтоне, но факт того, что экономика КНР демонстрирует падение темпов своего роста вселяет в официальные американские власти призрачную уверенность в своей правоте, отмечает эксперт. А пока весь свет не увидел серьёзных проблем, появившихся вследствие именно внешнеторговых и валютных войн. Именно они и приведут к новому переосмыслению общего мирового порядка, правда, через новый, ещё более масштабный кризис в экономике.