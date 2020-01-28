Минтруд предложил установить прожиточный минимум (ПМ) за четвёртый квартал 2019 года на уровне 10 тысяч 609 рублей на душу населения, 11 тысяч 510 рублей — для трудоспособного населения, 8 тысяч 788 рублей — для пенсионеров. Данная мера связана со снижением цен на продукты питания, учитываемых при расчёте этого показателя, успокаивают в ведомстве. Между тем, экономисты считают, что России пора отказаться от привязки прожиточного минимума к стоимости еды.

В проекте приказа учреждения отмечается, что его величина за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу того же года уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3%, для детей — на 4,2%.

Обусловлено это снижением стоимости продуктов, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале нормативно-правовых актов. Так, например, цена на картофель уменьшилась на 25,8%, капусту — на 18,2%, морковь — на 29,3%, свеклу — на 19,6%, лук репчатый — на 27,4%, на сахар-песок — на 15,4%.

При этом немного повысились цены на молоко и молокопродукты — от 1,7% на кисломолочную продукцию и творог до 3,1% на сливочное масло. Цена на говядину увеличилась на 2,1%, на свинину снизилась на 1,9%, на кур (кроме куриных окорочков) стала меньше на 1,7%.

Минтруд замечает при этом, что падение величины прожиточного минимума, связанное с сезонным снижением цен на картофель и плодоовощную продукцию, фиксировалось и в прежние годы. К примеру, в 2015 году она снижалась до 2,3%, в 2016-м — на 2%, в 2017-м — на 5,2%, в 2018-м — на 2,3%.

Величина ПМ влияет на оценку уровня жизни населения, на определение минимального размера оплаты труда, упоминание о котором планируют убрать из ныне действующей Конституции страны. Этот показатель также применяют для назначения социальных выплат, определения региональных бюджетов и других целей. При этом МРОТ в России на текущий год устанавливают в размере 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. На 2020 год «минималка» составляет 12 тысяч 130 рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любопытно, что динамический прожиточный минимум, принятый сегодня в России, корректируется (а в данном случае — падает) вместе с ценами на продукты питания как раз в тот момент, когда россияне более всего нуждаются в средствах — в канун Нового года.

Вообще связь между прожиточным минимумом (ПМ) и ценами на потребкорзину (ПК) неправильно понимать в виде куска верёвки, которая может однозначно определять расстояние между ними. Ведь кроме колебаний цен, есть разные периоды жизни любого человека. Следует учитывать систему ожиданий для разных возрастных групп. Это проблема доступных и необходимых средств для людей различных категорий. Связь между ПМ и ПК не может быть неподвижной. Георгий Клейнер завкафедрой общей и прикладной экономики Института экономики ГАУГН, главред журнала «Экономическая наука современной России» завкафедрой общей и прикладной экономики Института экономики ГАУГН, главред журнала «Экономическая наука современной России»

По его словам, цены набора товаров и услуг в потребительской корзине должны учитывать различные непросчитываемые, но ожидаемые расходы. Ведь никто не сможет предугадать, например, как скоро ему придётся идти на похороны его пожилого родственника, и в связи с этим тратить деньги, заметил экономист.

Поэтому связь между ПМ и ПК должна быть реализована «в виде неких допусков, определённых коэффициентов». Ведь ПМ — величина жёсткая, а реальные затраты, которые мы несём, — мягкая. Вот почему при планировании своей жизни мы должны ориентироваться не на жёсткий минимум, который может и столкнуть с обрыва, а на гибкую оценку доходов и расходов, поясняет эксперт.

Таким образом, сегодняшняя критериальность прожиточного минимума в РФ требует пересмотра, поскольку она «неадекватна реальной жизни», убеждён Георгий Клейнер.