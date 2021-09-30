Коалиция перевозчиков предсказала коллапс глобальной транспортной системы

Коалиция профсоюзов, представляющих работников судоходства и других транспортных ассоциаций со всего мира, предупредила о неизбежном «коллапсе глобальной транспортной системы» из-за мер по борьбе с COVID-19. В совместном заявлении руководители транспортных ассоциаций призывают мировых лидеров обеспечить безопасность глобальных цепочек поставок.

В открытом письме рабочие группы сообщили, что разрозненные и непоследовательные ограничения во всём мире привели к хаосу глобального судоходства.

Всемирная организация автомобильного транспорта (IRU), Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), ICS, Международная палата судоходства (ICS), Международная федерация транспортных рабочих (ITF), собрались вместе, чтобы обратиться с настоятельным призывом к главам мировых транспортных компаний, правительству и агентствам ООН снять ограничения, мешающие свободному передвижению транспортников, а также гарантировать и облегчить их свободное и безопасное передвижение, — говорится в письме.

Моряки, лётные экипажи и водители должны иметь возможность продолжать выполнять свою работу и пересекать границы, чтобы цепочки поставок продолжали развиваться, заявили авторы письма

Мы являемся свидетелями беспрецедентных сбоев, глобальных задержек и нехватки товаров первой необходимости, включая электронику, продукты питания, топливо и медицинские принадлежности, — подчеркнули в ассоциации.

В письме также говорится о том, что наблюдается нехватка рабочих и ожидается также, что предприятия покинут большое количество сотрудников из-за плохого обращения, с которым они столкнулись во время пандемии, что подвергает цепочку поставок ещё большей угрозе.

Работники транспортных профсоюзов просят ВОЗ и другие организации в срочном порядке принять меры, чтобы предотвратить грядущий транспортный коллапс.

Ранее сообщалось, что блокировка экспорта из Вьетнама ограничила мировые поставки кофе и других товаров. Вьетнам играет важную роль в глобальных производственных цепочках поставок. Основные производители спортивной одежды Nike, Under Armour и Lululemon, а также микросхем Samsung Electronics зависят от экспорта из Вьетнама.