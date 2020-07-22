КНР и РФ ведут переговоры по возобновлению авиасообщения

https://static.news.ru/photo/b1558010-ccb4-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай поддерживает связь с Россией по вопросу возобновления авиасообщения после уведомления о том, что с 15 июля Москва постепенно снимает ограничения на международные авиаперевозки. Об этом заявили в МИД КНР.

Недавно Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) связалось с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы китайского внешнеполитического ведомства.

В МИД КРН также отметили, что Китай готов сотрудничать с Россией при обеспечении безопасности, мер профилактики и контроля.

Границы многих стран оказались закрыты из-за пандемии коронавируса. В последние недели ряд стран начали ослаблять пограничный режим. Так, например, Евросоюз разрешил перемещения внутри содружества.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как ранее писал NEWS.ru, авиакомпания Turkish Airlines сообщила о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Самолёты перевозчика будут летать в шесть городов страны.