Книжный бизнес в РФ может потерять 70% предприятий

Около 60-70% предприятий, работающих в книжной отрасли, будут вынуждены приостановить деятельность или обанкротиться, если государство не окажет поддержку. 82% издательств полностью прекратили выпуск новой продукции в апреле-мае 2020 года.
Восстановление спроса ожидается к концу 2020-го или в 2021-м году, так как книги не являются товаром первой необходимости. Из-за этого представители бизнеса попросили включить данный сектор в список наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19),
Сохранить книжную отрасль — это значит обеспечить национальную безопасность российского государства, сохранить содержательную основу для развития всего российского общества, — заявили в ведомстве.
Доля российских компаний, которые могут стать банкротами, увеличилась до 32%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социологических разработок (ЦСР).
Больше всего потенциальных банкротов находится в сферах торговли и услуг (40%). Меньше всего банкротство угрожает отраслям энергетики и других ресурсов (24%).
NEWS.ru писал, что две трети мебельных производств России могут обанкротиться к июлю, заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Это связано с тем, что мебельная отрасль практически прекратила свою деятельность из-за пандемии, но за ней были сохранены все финансовые обязательства.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен