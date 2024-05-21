Книжные издательства России перейдут на выпуск игрушек «Коммерсант»: издательства в РФ начнут выпускать игрушки из-за падения тиражей

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Крупнейшее издательство книг в России АСТ планирует заняться выпуском товаров для девочек — кукол, ролевых наборов и плюшевых игрушек, рассказала «Коммерсанту» представительница компании Екатерина Юрьева. Отмечается, что падение тиражей и трудности с типографией вынуждают российских книгоиздателей искать дополнительные источники дохода.

В частности, игрушки будут выпускать под собственным брендом АСТ Neo Stars. Разработкой персонажей в издательстве занялись еще в 2022 году, они могут заменить ушедшие куклы компании Mattel (бренды Barbie, Monster Hogh). Издательство «Альпина», в свою очередь, может начать выпускать мягкие игрушки и детскую одежду.

Ранее Роскачество предложило проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек. Ведомство определило признаки игрушек, которые способны причинить психологический вред ребенку. По сведениям Роскачества, опасными для ментального здоровья детей являются игрушки, изображающие жестокость и насилие, побуждающие ребенка к совершению действий, представляющих угрозу его жизни или здоровью.

Как сообщалось ранее, большинство россиян (57%) выступили за маркировку детских игрушек. Об этом свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru. Респонденты считают, что производителей нужно обязать делать это, так как не все предметы для детских игр безопасны для психики ребенка. При этом 19% опрошенных называют идею «неплохой», но считают, что мера не потребуется «с нормальными родителями и воспитанием».