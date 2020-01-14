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Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев заявил, что переговоры с коллегами из Белоруссии о поставках нефти состоятся до 20 января. По его словам, подписание соглашения возможно в случае, если предложенный вариант будет выгоден казахстанским компаниям.

Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее NEWS.ru сообщал, что в октябре 2019 года предшественник Ногаева на посту главы Минэнерго Канат Бозумбаев рассказывал о согласованных с Белоруссией основных параметрах соглашения по поставкам...