Ведущие страны — участницы ОПЕК+ начали консультации по переносу встречи, посвящённой добычи нефти.
По данным источника, переговоры предлагается перенести с марта на июнь текущего года.
При этом он не уточнил, какие страны приступили к консультациям,
Ранее NEWS.ru писал, что назначенное на 5–6 марта заседание ОПЕК+ может быть перенесено на июнь из-за отсутствия актуальных данных по нефтедобыче. Источник назвал предстоящую встречу «бессмысленной». По его словам, квоты по сделке, действие которой заканчивается в марте, могут быть пролонгированы до июня. В этом случае у стран, которые недовыполняют условия по сокращению добычи, будет дополнительное время для улучшения показателей.
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