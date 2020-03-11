https://static.news.ru/photo/797be4d6-641d-11ea-8996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платёжная система Visa намерена внедрить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты.

С помощью такого сервиса владельцы карт будут управлять этими подписками и при необходимости их удалять. Сервис встроят в мобильное приложение банка, выпустившего карту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что Visa уже ищет партнёров среди кредитных организаций для проекта, который должен решить проблемы с незапланированными платежами и утечками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что платёжная система Visa впервые в России провела транзакцию с использованием протокола EMV 3DS 2.0 — нового стандарта безопасности для электронной торговли. Эквайрером транзакции стал сервис «Яндекс. Касса», а в качестве эмитента выступил Челябинвестбанк. В компании Visa полагают, что новый стандарт значительно улучшит качество обслуживания клиентов, поскольку теперь они могут с комфортом оплачивать товары с различных устройств.