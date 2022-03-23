Клиенты банков начали жаловаться на ограничения по выдаче наличной валюты

Клиенты продолжают массово жаловаться на действия банков, ограничивающих выдачу валюты даже в рамках ограничений ЦБ. Как пишет «Коммерсант», нехватка валюты может наблюдаться в условиях панических изъятий валюты и её неравномерного распределения по кредитным организациям.

Так, один из клиентов СМП-банка заказал денежные средства в начале марта, но не получил их. Другой клиент сообщает, что банк не предпринимает никаких попыток даже частичной выдачи средств со вклада. Клиент Альфа-банка пишет, что вместо $10 тысяч выдают не более $5 тысяч без объяснения причин, а в Европа-банке выдают только по $1600 в одни руки. А одному из вкладчиков Сбербанка, имевшему счёт в канадских долларах, предложили сконвертировать средства в приложении, однако и после этого уточнили, что он может снять только средства в рублях.

В самих банках настаивают на том, что средства выдаются клиентам в обозначенные им сроки, а сами организации не испытывают проблем с валютной ликвидностью, хотя заказы могут исполняться с задержкой. В РСХБ указывают на единичные задержки в обслуживании клиентов, возникшие из-за ажиотажного спроса.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов отмечает, что основным источником валюты для банков являются продажи валютной выручки экспортёров, в ходе которых банки смогут постепенно выполнить все обязательства перед валютными вкладчиками.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что в России в ближайшее время может быть ужесточена ответственность за продажу и покупку валюты на чёрном рынке. Она отметила, что Госдума не будет рассматривать варианты введения новых законов, а в большей степени сконцентрируется на улучшении работы уже существующих правовых механизмов.