Клиенты банков начали жаловаться на ограничения по выдаче наличной валюты

Клиенты продолжают массово жаловаться на действия банков, ограничивающих выдачу валюты даже в рамках ограничений ЦБ. Как пишет «Коммерсант», нехватка валюты может наблюдаться в условиях панических изъятий валюты и её неравномерного распределения по кредитным организациям.
Так, один из клиентов СМП-банка
В самих банках настаивают на том, что средства выдаются клиентам в обозначенные им сроки, а сами организации не испытывают проблем с валютной ликвидностью, хотя заказы могут исполняться с задержкой. В РСХБ указывают на единичные задержки в обслуживании клиентов, возникшие из-за ажиотажного спроса.
Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов отмечает, что основным источником валюты для банков являются продажи валютной выручки экспортёров, в ходе которых банки смогут постепенно выполнить все обязательства перед валютными вкладчиками.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что в России в ближайшее время может быть ужесточена ответственность за продажу и покупку валюты на чёрном рынке. Она отметила, что Госдума не будет рассматривать варианты введения новых законов, а в большей степени сконцентрируется на улучшении работы уже существующих правовых механизмов.