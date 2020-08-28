Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

https://static.news.ru/photo/4811b5fa-eb0a-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клиентов российских банков, которые хотят вложиться в депозиты или купить инвестиционные продукты, обяжут сдавать экзамены. Такое предложение поступило на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной от Международной конфедерации обществ потребителей.

Инициаторы считают, что экзамен позволит защитить клиентов банков от недобросовестных практик продаж. При этом защитники прав потребителей считают, что экзамен не должен быть сложным, пишут «Известия». Его предлагается построить по принципу пирамиды: то есть сначала провести проверку базовых знаний в форме ответов «да» или «нет», а уже после должны содержаться вопросы, которые позволяют более глубоко проверить знания о финансовом продукте.

Если клиент не прошёл тестирование, конфедерация обществ потребителей считает, что по аналогии с законом о категоризации инвесторов им можно ограничить максимальную сумму вложений до 100 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банки планируют выдавать кредиты через банкоматы при помощи биометрии. Такую возможность предоставят Промсвязьбанк, МКБ, ВТБ, УБРиР, «Дом.РФ».