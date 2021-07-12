Клиентов банков защитят от звонков мошенников

В ближайшее время некоторые банки могут запустить пилотный проект, который поможет обезопасить клиентов от звонков мошенников. Однако для его полноценной работы необходимо менять законодательство, пишут «Известия».

Проект на пробной основе могут запустить к концу 2021 года. Ожидается, что банки будут отслеживать маршрут звонков, чтобы выявить недобросовестных операторов связи, которые обслуживают мошенников. Если эксперимент окажется успешным, то новую модель предоставят соответствующим ведомствам, которые предложат поправки к законам.

Для полноценной работы системы следует на законодательном уровне обязать операторов проверять их абонентов на предмет использования инфраструктуры для обмана, — отметил начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков.

За первый квартал 2021 года более чем в два раза увеличилось количество звонков мошенников по сравнению с прошлогодними показателями. Большинство обманщиков используют подменные номера. Также злоумышленники повышают эффективность своих действий при росте числа утечек данных клиентов и развитии цифровых сервисов.

По мнению экспертов, внедрение нового сервиса поможет отделить полезные звонки от нежелательных, а также найти злоумышленников. Кроме того, при наличии других программ фильтрации звонков новая система должна работать совместно с ними.

Ранее стало известно, что кибермошенники украли у россиян почти 2,9 млрд рублей. Количество мошеннических операций по сравнению с IV кварталом 2020 года выросло на 40% и превысило 237 тысяч.