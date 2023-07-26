КИВИ Банк ограничил снятие наличных: что случилось, что делать клиентам О чем могут говорить такие меры

Фото: vk.com/qiwirussia

КИВИ Банк ввел целый ряд ограничений, запретив снимать деньги со счетов. В другие банки можно перевести только 1 тыс. руб. в месяц. В то же время карты QIWI можно использовать при онлайн- и офлайн-покупках. Какие еще ограничения ввел банк, о чем они могут говорить и что сейчас делать держателям счетов, рассказывает NEWS.ru.

Какие проблемы были у КИВИ Банка раньше

В декабре 2020 года Банк России оштрафовал КИВИ Банк на 11 млн руб. и запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Запреты вступили в силу с 7 декабря.

Проверка ЦБ проходила с июля по декабрь 2020 года: регулятор изучил деятельность банка за период с июля 2018 года по сентябрь 2020 года, сообщила компания. В результате были выявлены нарушения и недостатки, связанные с требованиями к отчетности, делопроизводству и предоставлению отчетности в ЦБ со стороны Киви Банка. «Мы предполагаем, что данные ограничения в первую очередь обусловлены эволюцией общего подхода ЦБ РФ к интерпретации применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями по усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей», — сказала тогда РБК директор по коммуникациям Группы QIWI Анастасия Журавлева. Как она добавила, они находятся в диалоге с ЦБ и поддерживают политику обеления рынка электронных платежей.

Какие компании входят в экосистему QIWI

Помимо КИВИ Банка в группу компаний входит система денежных переводов Contact, сервисы автоматизации бизнес-процессов в ЖКХ «Биллинг эксперт», платформа финансовых решений для малого и среднего бизнеса Rowi, платформа автоматизации маркетинга Flocktory, проект Q-platform. Клиентам всех этих сервисов стоит также в ближайшие дни следить за новостями проектов.

Что Центробанк выявил у КИВИ Банка сейчас

Вчера вечером на сайте банка вышел релиз — «У QIWI все под контролем». В нем отмечается, что по итогам проверки Банком России у компании были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня КИВИ Банка. «Мы ввели временные частичные ограничения для физлиц по некоторым операциям по QIWI Кошельку. Сейчас мы находимся в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов», — сказано в релизе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие ограничения ввели в КИВИ Банке

Появился жесткий лимит на вывод денег на карты и счета других банков — 1 тыс. руб. в месяц;

не получится сделать перевод из кошелька по системе быстрых платежей;

не получится снять наличные с QIWI-карт, даже в офисах QIWI и партнеров;

не получится сделать перевод из QIWI Кошелька через систему денежных переводов Contact;

не получится погасить кредит любого банка, кроме займов у микрофинансовых организаций (МФО);

Лимиты устанавливаются на одного пользователя, а значит, на все кошельки, если у клиента их несколько.

Какие операции можно проводить в КИВИ Банке

Карта банка привязана к балансу QIWI Кошелька, поэтому все возможности по оплате покупок онлайн и офлайн остаются, сообщили в компании: «Расплачивайтесь в магазинах, на маркетплейсах и везде, где привыкли». Также можно оплачивать онлайн-игры, переводить деньги на другие кошельки, в том числе QIWI и Pyypl, погашать и брать займы в микрофинансовых и микрокредитных организациях, оплачивать жилищно-коммунальные и другие услуги со счета кошелька или по Системе быстрых платежей, пополнять счет мобильного, пополнять кошелек любым привычным способом, оплачивать любые покупки с карты QIWI.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

О чем могут говорить проблемы КИВИ Банка

Экономист, директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода в беседе с NEWS.ru говорит, что пока речь идет только об ограничениях на проведение отдельных операций: «Если у ЦБ есть подозрения в непрозрачности некоторых транзакций, он предупреждает и дает время на их устранение. Это обычная практика, она применяется к банкам разного уровня. Тот факт, что QIWI быстро среагировал, опубликовал мануал для пользователей и дал пояснения, как быть с финансами, выглядит позитивным».

В то же время один из аналитиков, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что столь жесткие ограничения на вывод средств со счетов в банке видит впервые. И они кажутся достаточно странными, потому что, к примеру, позволяют переводить деньги в микрофинансовые организации, но не в другие банки. Кроме того, ограничения призваны предотвратить вывод денег не только менеджерами и акционерами, но и вообще всеми держателями счетов. Это может указывать на то, что банк готовят к банкротству и в ЦБ не хотят видеть набега клиентов, у которых сейчас лежат деньги на текущих счетах или кошельках. Возможно, нужно, чтобы эти средства попали в конкурсную массу после банкротства и распределялись между кредиторами банка в законном порядке, говорит эксперт.

Какие советы можно дать клиентам КИВИ Банка

Раз нет ограничений на онлайн- и офлайн-покупки, можно на всякий случай сделать ранее запланированные приобретения уже сейчас и тем самым снизить остаток на счете. К примеру, из-за ослабления курса рубля в последние месяцы покупка бытовой техники, компьютеров и других импортных товаров может оказаться довольно выгодной. Погасить долги в микрофинансовых организациях, если такие есть. Издание «Клерк.ру» и Telegram-канал «АнтиФинРазведка» ранее при проблемах со снятием средств в любых банках советовали клиентам обращаться к статье 859 Гражданского кодекса. По пункту 1 этой статьи договор банковского счета можно расторгнуть по заявлению клиента в любое время, а по пункту 5 банк должен вернуть клиенту деньги не позднее семи дней после подачи такого заявления.

То, что можно воспользоваться статьей 859 ГК РФ, подтверждает в беседе с NEWS.ru и руководитель практики имущественных и обязательственных отношений «Амулекс.ру» Галина Гамбург. Но если деньги выдадут за месяц до отзыва лицензии банка и его последующего банкротства, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может оспорить снятие средств, чтобы учесть интересы всех кредиторов в равной степени. И, как показывает практика, тем, кто снял свои деньги перед банкротством, не всегда удается их отстоять. Впрочем, добавляет Гамбург, тем, у кого на счете хранится сумма до 1,4 млн руб., беспокоиться не стоит, ведь эти деньги, опять же, застрахованы АСВ.

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