Китайскую бытовую технику начнут выпускать в Подмосковье Китайскую бытовую технику Konka начнут выпускать в Подмосковье на заводе LG

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сеть магазинов DNS планирует взять в аренду завод LG в Московской области и выпускать там китайскую бытовую технику марки Konka, сообщает «Коммерсант». Продукцию предполагается распространять в сети ритейлера. Первая партия ожидается уже в первом квартале 2024 года.

Как отмечает издание, корейская компания LG последний год пыталась продать или сдать в аренду свое производство из-за давления Минпромторга. При этом эксперты отмечают, что наладить производство телевизоров можно в течение нескольких месяцев, а вот в случае с холодильниками или стиральными машинами придется полностью переоборудовать предприятие, что займет по меньшей мере год.

По информации «Коммерсанта», в настоящее время российский ритейлер DNS находится на финальной стадии переговоров с LG. Как рассказал основатель Smart Solutions и экс-топ-менеджер Vestel Гусейн Иманов, DNS намерен локализовать сборку электроники в партнерстве с китайской компанией Konka и эксклюзивно продавать технику бренда. Эксперт полагает, что подобные перспективы выглядят довольно благоприятно, так как производство внутри страны снижает стоимость логистики, что влияет и на конечный ценник.

Ранее сообщалось, что продукция производителей спортивной одежды и атрибутики Adidas и Reebok будет продаваться в России в новой сети ASP, которую запускает дистрибьютор западных спортивных брендов Lestate. В настоящее время эта компания уже занимается продажей одежды и обуви Nike. Перечисленные фирмы объявили об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине.

Также сообщалось, что иностранные компании активно наращивают свое присутствие на российском рынке — за 10 месяцев в стране появилось 16 новых брендов. Это самый высокий показатель с 2019 года. Аналитики отмечают, что большинство новых брендов приходится на турецких производителей одежды и обуви, также на российском рынке появились новые товары из Белоруссии, Эстонии и Южной Кореи.