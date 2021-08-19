Китайским фирмам затруднят выход на биржи США из-за репрессий в стране

Глава комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер намерен затруднить выход китайских компаний на IPO в Штатах из-за усилившихся репрессий в азиатской стране. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Отмечается, что из-за репрессий властей Китая в отношении собственных компаний их акции после размещения на биржах США резко проседают в цене. Это, в свою очередь, увеличивает риски иностранных инвесторов потерять свои деньги.

Представители Комиссии, в частности, попросила китайских партнёров предоставлять дополнительные разъяснения о потенциальном экономическом ущербе, который может нанести политической ситуацией в азиатской стране. Отмечается, что в американском ведомстве обеспокоены усилением контроля китайских регулирующих органов над местными технологическими фирмами и компаниями, занимающимися образовательными процессами.

Репрессивные меры китайских властей привели к резкому падению цен на акции крупного бизнеса и заставили иностранных инвесторов задуматься над целесообразностью покупки американских депозитарных расписок, позволяющих получать доли в китайских компаниях. В результате некоторые фирмы азиатской страны вынужденно вышли на IPO в Гонконге, остальные же, включая гиганта велопроката Hello Inc., полностью отказалась от регистрации на биржах США.

Ранее сообщалось, что в Китае обеспокоились угрозой США для азиатского региона. По словам посла КНР при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дэн Сицзюня, действия Штатов в регионе приводят к росту политической напряжённости.