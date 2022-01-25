Китайский миллиардер порекомендовал России не запрещать криптовалюты

Один из самых богатых людей Азии и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао на конференции РБК-Крипто в Москве посоветовал России не вводить запрет на использование криптовалюты, об этом передают корреспонденты Lenta.ru. По мнению Чжао, лучше всего будет не запрещать криптоактивы, а применять грамотное регулирование.

Регулирование необходимо для здорового роста отрасли, сейчас она является очень важной для любой экономики. Если страна не принимает криптовалюту, то теряет возможность для динамики и развития, — отметил бизнесмен.

Ранее Минфин России сообщил, что выступает за регулирование, а не за запрет криптовалют, в связи с чем подготовил соответствующую концепцию и направил её в правительство, которое должно высказать своё мнение по данному вопросу. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Он добавил, что ведомство активно занимается разработкой законодательных инициатив и предлагает варианты развития.

Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.