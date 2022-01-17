Китайский Центробанк снизил две ключевые ставки, чтобы поддержать экономику

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизил две ключевые процентные ставки, чтобы поддержать экономику КНР. Об этом сообщается на сайте банка: причиной этого стало замедление роста экономики в четвёртом квартале 2021 года.

Как говорится в сообщении ЦБ, процентная ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) понижена на 10 базисных пунктов (б.п.), до 2,85% годовых с 2,95%, ставка по семидневным операциям обратного РЕПО — также на 10 б.п., до 2,1% с 2,2.

MLF является важным кредитным инструментом предоставления ликвидности коммерческим банкам и напрямую влияет на основную ставку местного Центробанка.

Ранее американский предприниматель и инженер Илон Маск заявил, что экономика Китая может превзойти по объёму американскую в два-три раза. При этом он считает такую динамику позитивной.

По словам предпринимателя, значительное число представителей власти этой восточной страны росли тогда, когда c КНР «обращались бесцеремонно» и знали, что экономика Китая «небольшая». Сейчас же ситуация изменилась. Как отметил Маск, производитель электромобилей Tesla, основателем которого он является, имеет с Китаем хорошие отношения, а общество движется «к интересному и новому миру».