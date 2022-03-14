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Китайский автопроизводитель Haval повысил цены на модели в России на 50%

«Коммерсант»: китайский автопроизводитель Haval повысил цены на модели в России на 50%
05:45, 15 марта 2022
Китайский автопроизводитель Haval повысил цены на модели в России на 50% Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/imago-images.de/Global Look Press
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Китайский автопроизводитель Haval принял решение повысить цены на автомобили, которые производятся в Туле, почти на 50%. Одной из причин стало то, что компания столкнулась с трудностями в логистике, а также с дефицитом комплектующих. Эксперты отмечают, что для России такое резкое подорожание является редкостью, сообщает газета «Коммерсант».

Китайский Haval в полтора раза повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. Столь резкое подорожание — редкость в истории российского рынка, — сказано в материале.

В настоящее время, несмотря на трудности с логистикой, завод компании в Туле продолжает сборку легковых автомобилей.

Компании PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» ранее сообщили об увеличении стоимости своих товаров на 19% и 13,7% соответственно. Речь идёт о соках, снеках и напитках. Основной причиной называется резкий обвал рубля, который подешевел на 40% с января. При этом производитель молочных товаров «Вимм-Билль-Данн» отметил, что выделил четыре социально значимых товара, стоимость которых не изменится. Так, цена останется прежней для пастеризованного молока «Домик в деревне» жирностью 2,5% и 0,5%, сметаны под тем же брендом жирностью 10% и кефира жирностью 1%.

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