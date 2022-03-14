Китайский автопроизводитель Haval повысил цены на модели в России на 50%

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Санкции в отношении РФ окажут на мировую экономику большее влияние, чем ситуация на Украине. Такое мнение высказал глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе мероприятия, организованного газетой The Washington Post. Об этом сообщил РБК.

Малпасс отметил, что из-за проведения спецоперации на Украине мировой ВВП сталкивается с так называемым «немедленным краткосрочным воздействием». Однако влияние санкций против России окажет на него куда более серьёзное воздействие. При...