https://static.news.ru/photo/6b2c656a-232f-11ea-911e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Китайская компания China Railway (CRCC) планирует выкупить у властей Москвы около 50% акций «Моспроекта». Предприятие проектирует дома для программы реновации в столице.

Мегаполис уже получил соответствующее письмо от представителей Пекина. Ранее CRCC заключило с мэрией договор о совместной работе в области инвестиций, пишет газета РБК.

China Railway Construction Corporation (CRCC) — вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китае. Фирма разрабатывает железнодорожную инфраструктуру в КНР, тоннели, мосты, скоростные трассы, аэропорты и порты. В столице РФ CRCC строит несколько станций и перегонов Большой кольцевой линии и Коммунарской ветки метрополитена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что программа реновации жилья в столице должна завершиться к 2032 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, количество стартовых площадок позволяет проектировать и строить в столице около 6 млн квадратных метров. Собянин назвал проект очень амбициозным и сложным.

Программа реновации в Москве утверждена в 2017 году. В настоящее время она включает более пяти тысяч домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущёвки. Планируется, что ключи от новых квартир благодаря проекту получат 350 тысяч московских семей.