Китайская цена: помешает ли падение цен на газ построить «Силу Сибири — 2»

Несмотря на продолжающуюся подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2», быстрых договорённостей по новому проекту ожидать не стоит, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что «Газпром» и правительство Монголии собираются создать компанию, чтобы оценить экономическую состоятельность новой магистрали. Между тем упавшие мировые цены на газ не располагают к тому, чтобы вести переговоры с Китаем о возможной стоимости контракта на поставку голубого топлива, полагают аналитики. Кроме того, конкуренция с подешевевшим СПГ может осложнить реализацию проекта.

«Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о намерениях создать специальную компанию, которая займётся разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и эксплуатации газопровода из России в Китай через монгольскую территорию. Речь идёт о магистрали «Сила Сибири — 2», строительство которой обсуждается уже давно.

В этом году проект вышел на новый этап. В марте президент России Владимир Путин дал добро на переход к прединвестиционной стадии — разработке ТЭО и началу проектно-изыскательских работ. К ним «Газпром» приступил уже в мае.

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Мощность новой экспортной магистрали в Китай может составить до 50 млрд кубометров газа в год, хотя первоначально планировалось лишь 30 млрд. В качестве ресурсной базы проекта предполагается использовать месторождения Западной Сибири.

Несмотря на новый этап работ, ключевых решений по проекту строительства «Силы Сибири — 2» в этом году не будет, полагают эксперты. Одна из причин — обвал мировых цен на газ на фоне пандемии COVID-19, при котором вести переговоры о стоимости долгосрочных поставок довольно сложно.

Текущие цены на газ не очень располагают к тому, чтобы договариваться о стоимости поставок в Китай на приемлемых для России условиях. Поэтому в этом году мы каких-либо новостей о подписании контракта, скорее всего, не услышим. С другой стороны, Пекин тоже должен понимать, что текущие низкие цены не могут держаться очень долго. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

С другой стороны, переговоры могут ускориться, если стоимость строительства газопровода окажется достаточно низкой, считает эксперт. Кроме того, Китай может решить, что имеющихся поставок при высоких темпах роста спроса на газ ему надолго не хватит — тогда уже Пекин будет торопиться и может стать более уступчивым, предполагает специалист. По его словам, для обеспечения энергоресурсами всех своих задач КНР нужно, чтобы газопровод был построен до середины 2020-х годов или хотя бы его сооружение началось в течение следующей пятилетки.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, в свою очередь, отмечает, что существенного продвижения по проекту пока нет и в ближайшее время вряд ли предвидится.

Переговоры по первой «Силе Сибири» шли около восьми лет до подписания контракта. Поскольку у Китая на сегодня нет острой заинтересованности в дополнительных объёмах российского газа, переговоры по второму газопроводу могут также затянуться на годы. Исходя из газовых балансов, которые обнародовала китайская компания CNPC, поставки по «Силе Сибири — 2» в них не входили как минимум до 2030 года. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Спрос на газ в Китае действительно растёт, отмечает специалист, но Пекин проводит политику диверсификации источников и маршрутов поставок голубого топлива, и зависимость от России в этом вопросе в его планы не входит. Для КНР в большем приоритете всегда был сжиженный природный газ (СПГ), потому что источников его много и ценовая конкуренция на рынке выше, чем при поставках по трубе.

Конкуренция с СПГ

Между тем ситуация с поставками по трубе голубого топлива в Китай несколько осложнилась. В июне импорт трубопроводного газа снизился до 3 млрд кубометров — это на 9% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 23% меньше, чем годом ранее. В среднем в сутки Китай импортировал 101 млн кубометров газа — минимальное значение с сентября 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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В условиях восстановления после карантина Пекин предпочитает закупать СПГ. К примеру, в июне КНР приобрела 5,03 млн тонн сжиженного газа — на 4% больше, чем за тот же месяц 2019 года, хотя и на 13% меньше, чем в мае 2020-го. Обычно поставки СПГ обеспечивают Китаю две трети необходимого газа, треть приходит по трубопроводам. В условиях экономического спада, вызванного эпидемией COVID-19, КНР сократила закупку обоих видов энергоносителей примерно на 20%. Однако с улучшением ситуации импорт СПГ стал расти, а трубопроводные поставки — нет.

Заработавший в декабре 2019 года газопровод «Сила Сибири» также качает меньше, чем планировалось. В этом году рассчитанная на 38 млрд кубометров в год магистраль должна поставить в КНР 5 млрд.

Китай предпочёл сжиженный газ из-за более выгодных цен, поясняет заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Из-за коронавируса и ряда других факторов на рынке образовался избыток СПГ, что обвалило спотовые цены до исторических минимумов. В этих условиях все покупатели предпочитают пользоваться гибкостью, предусмотренной долгосрочными контрактами, и брать по ним минимально возможные объёмы, увеличивая покупки по коротким контрактам. По «Силе Сибири» шло в среднем около 300 млн кубометров в месяц, но, думаю, в третьем и особенно в четвёртом кварталах будет рост. Полагаю, что китайцы по итогам года отберут не менее 4 млрд кубометров, чтобы уложиться в обязательные объёмы по принципу «бери или плати». Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Дальнейший рост рынка СПГ не исключает реализацию проекта «Сила Сибири — 2», считает эксперт. Во-первых, сжиженный газ по долгосрочным контрактам существенно дороже трубопроводного. Во-вторых, ёмкость рынка велика, и Китай заинтересован в привлечении максимального количества источников поставок. Пандемия, конечно, тормозит и осложняет процесс переговоров, но рано или поздно это закончится, отметил специалист.

СПГ всё же может стать препятствием для «Силы Сибири — 2», не соглашается Алексей Белогорьев. Причина заключается всё в той же цене, которая для нового российского газопровода может оказаться слишком высокой.

Общие ожидания по рынку СПГ таковы, что среднегодовые цены не будут выше $7–8 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). При такой стоимости российскому трубопроводному газу трудно конкурировать со сжиженным. Ведь при поставках по «Силе Сибири — 2» только транспортировка по монгольско-китайскому участку обойдётся не менее чем в $2 за MMBtu. Плюс неизвестно, какую цену за сам газ будет готова предложить Россия, — отметил экономист.

«Газпром» всегда исходил из принципа равнодоходности поставок из Ямало-Ненецкого автономного округа в Европу и Китай, поясняет эксперт. В этом случае, даже если в Европе цены средние или относительно низкие, на границе с Китаем газ оказывается слишком дорогим с точки зрения Пекина. Также он, скорее всего, будет неконкурентоспособен по сравнению с туркменским и узбекским газом, посетовал специалист.

Битва за Китай

В «Газпроме» рассчитывают на прорыв на китайском направлении. Ранее председатель правления компании Алексей Миллер заявил о возможности в обозримой перспективе нарастить экспорт трубопроводного газа в Китай до 130 млрд кубометров в год. Он отметил, что по итогам прошлого года потребление газа в КНР увеличилось почти на 10% и превысило 300 млрд кубометров. Через 15 лет спрос на газ в стране может удвоиться, считает глава «Газпрома».

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Между тем мнения экспертов о перспективах поставок в Китай и проекта строительства «Силы Сибири — 2» расходятся. Все прогнозы относительно заметного роста спроса на газ в КНР основаны на ожидаемом прорыве в увеличении собственной добычи газа Китаем, предупреждает Алексей Белогорьев.

У КНР нет желания слишком сильно увеличивать объём и долю импорта газа. Динамика спроса будет привязана к динамике внутренней добычи, и роста импорта, сопоставимого с увеличением спроса, не будет. Второй момент — диверсификация, не думаю, что Пекин готов предоставить России 15–20% своего рынка. Мне кажется, что 10% — это потолок, — считает специалист.

По его мнению, пока непонятно, насколько строительство «Силы Сибири — 2» необходимо самой России. Дело в том, что окупаемость предполагаемых инвестиций пока неясна, а рисков больше, чем у первой «Силы Сибири».

Алексей Гривач, напротив, полагает, что проект имеет хорошее будущее, поскольку соединяет самые большие месторождения и самый большой рынок сбыта.

Сейчас проект находится на стадии стратегического планирования и предварительного проектирования. Об экономических перспективах можно будет рассуждать после завершения коммерческих переговоров с Китаем как основным целевым рынком и Монголией как транзитной страной. Со стратегической точки зрения у проекта хорошие перспективы, так как он должен соединить крупнейшую в мире ресурсную базу Западной Сибири с самым растущим и в то же время ёмким рынком газа, — заявил эксперт.

Александр Фролов считает, что в пользу «Силы Сибири — 2» работает также фактор географии.

Китаю невыгодно поставлять СПГ вглубь страны, практически весь его объём потребляется в наиболее населённых регионах, примыкающих к побережью. Центр страны, север и северо-запад населены довольно слабо, и доставить СПГ в эти регионы экономически нецелесообразно. В этом плане поступление газа из России является идеальным решением для обеспечении энергоресурсами этих регионов, — считает экономист.

Кроме того, две трубы из России приходят в разные районы Китая, поэтому можно считать, что они ориентированы на разные рынки сбыта. А учитывая, что спрос на газ в Китае растёт колоссальными темпами, место для российского трубопроводного газа вполне найдётся, подытожил эксперт.