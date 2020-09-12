Китайская ByteDance не продаст США алгоритм TikTok

https://static.news.ru/photo/833ae59e-f5f4-11ea-967f-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Китайская компания ByteDance не собирается продавать Соединённым Штатам алгоритм приложения TikTok.

Компания не будет передавать исходный код никакому покупателю из Соединённых Штатов. Но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм, — сообщил газете South China Morning Post источник.

Издание уточняет, что ByteDance уже уведомила американские власти и потенциальных покупателей о своём решении.

Ранее стало известно, что ByteDance, скорее всего, не успеет продать созданную ею платформу TikTok американскому покупателю до 20 сентября 2020 года — предполагаемой даты вступления в силу запрета Белого дома на заключение с разработчиком любых соглашений. Компании понадобится намного больше времени для подписания документа из-за необходимости проверить потенциальную сделку на соответствие законам Китая. Речь идёт о финансовой и технической сторонах вопроса.

Основными претендентами на приобретение TikTok являются Microsoft и Oracle. Они попросили ByteDance предоставить как можно больше данных о новых требованиях, запрещающих экспорт определённых технологий искусственного интеллекта, возможно, имеющихся у TikTok.

Президент США Дональд Трамп 14 августа подписал указ, в соответствии с которым в течение 45 дней должны быть прекращены сделки с компаниями — владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По мнению главы государства, эти приложения угрожают безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов. TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance и запущенный в КНР в 2016 году, писал NEWS.ru.